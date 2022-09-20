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Piyasa Düşüşünü Bilen Analistten Ethereum’a Yeşil Işık: Ralliye Hazır!

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşü tahmin eden analistten çarpıcı Ethereum (ETH) açıklaması! Yukarı yönlü hareket hızlanabilir!
23:59
20 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) 2018 yılında yaşanan ayı piyasasını doğru bir şekilde tahmin eden kıdemli kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ethereum Alımı

Smart Contracter adıyla bilinen uzman kripto para analisti Twitter üzerinden 211.300 takipçisine, piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum’un, 1.300 dolar seviyesinin altına son düşüşü esnasında ETH satın aldığını öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Biraz Ethereum aldım. ETH almak için iyi bir fiyat bence… Şimdi geri çekilme, rahatlama ve bekleme zamanı.

Smart Contracter, Ethereum’un 1.700 dolar civarında işlem gördüğü Ağustos ayının başından bu yana ETH’nin fiyat hareketini yakından takip ediyor. Ayrıca uzman analist, Ethereum için 1.200 dolar seviyesine kadar bir yol belirlemişti. Bugünün tarihine kadar kıdemli analistin senaryosu hem zaman hem de fiyat hareketi açısından doğru bir şekilde onaylandı. Uzman isim ayrıca şunları söyledi:

Ethereum hafta sonu yeni bir zirve yaparsa, günlük olarak tamamlanan beş dalgalı bir hareket ve eski pazarların açıldığı yeni haftada bir zirve oluşturur. Eğer kripto para biriminde yeni bir zirve teyit edilirse, uzun vadeli iyi satın alma fırsatları önümüzdeki ay 1.270 dolar seviyesini işaret etmelidir.

“Ethereum Rallisi”

Bununla birlikte analist, Ethereum’un olumsuz hedefine ulaşmasıyla fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerine bir ralli hazırlandığında olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Ağustos ayının zirvesinden beri bunu adım adım planlıyoruz.

Öte yandan piyasaların tanınan bir diğer kripto para stratejisti Credible, önde gelen akıllı sözleşme platformunun yeni bir ralliye başlamak üzere olabileceğini ileri sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’da aşağı yönlü hedefe ulaşıldığına göre, mevcut seviyelerden %5-10 oranından daha fazla olumsuzluk görmek istemiyorum. Bitcoin’de çok olumsuz bir durum olmadığı sürece yukarı yönlü harekete hazır olun.

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