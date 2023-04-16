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Piyasa Değerindeki Kan Kaybı Devam Ediyor: Bir Kripto Para Birimi Daha Binance USD’yi Geride Bıraktı!

Mali düzenleyicilerinin radarına girerek son dönemlerde büyük bir darbe alan Binance USD, piyasa değeri sıralamasında 14. sıraya geriledi.
13:45
16 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance USD (BUSD), New York eyaletinin mali düzenleyicisinin Paxos’a verdiği BUSD ihracını durdurma emrinin ardından hafta içerisinde de kan kaybetmeye devam etti. Son haftalardaki gelişmelerin ardından piyasa değeri 7 milyarın altına düşen BUSD, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri sıralamasında 14. sıraya geriledi. Hafta içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte SHIB da piyasa değeri sıralamasında Binance USD’yi geride bıraktı.

Binance USD’deki Kan Kaybı Devam Ediyor

New York eyaletinin mali düzenleyicisinin Paxos’a verdiği BUSD ihracını durdurma emrinin ardından Binance USD (BUSD), son haftalarda da kan kaybetmeye devam etti. Binance USD’nin piyasa değeri, Kasım 2022’de ulaştığı 23 milyar dolar seviyelerinin ardından son aylarda yaşanan güncel gelişmeler ile birlikte 6,6 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Sonuç olarak Binance USD’nin piyasa değerinde de bu süreçte önemli bir düşüş kaydedildi. Hafta boyu kaydettiği değer artışları ile birlikte piyasa değerinde de önemli bir yükseliş kaydeden SHIB de piyasa değeri sıralamasında Binance USD’yi geride bıraktı. Böylelikle BUSD, CMC verilerine göre piyasa değeri sıralamasında, 14. sıraya gerilemiş oldu.

Binance USD’deki Kan Kaybı, USDT’ye Yaradı

Binance USD’deki kan kaybının yanı sıra, Silicon Valley Bank’in (SVB) iflası ve USDC ihraççısı Circle’ın SVB’de 3 milyar doların üzerinde bir nakit rezerv tuttuğunun anlaşılması ile birlikte USDC’de geçmiş aylarda geçici olarak 1 dolarlık stabilitesini kaybetti. Son dönemlerde yaşanan bu güncel gelişmeler, Binance USD ve USDC’ye kan kaybettirirken USDC’nin de güç kazanmasına neden oldu. Piyasa değeri bakımından halihazırda stablecoin ekosisteminin lider stabil kripto para birimi olan USDT, bu süreçte piyasa değerinde önemli bir artış kaydederek mevcut konumunu önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. USDT’nin piyasa değeri Kasım 2022’de 65 milyar dolar seviyesindeyken yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise mevcut olarak 80 milyar doların üzerinde.

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