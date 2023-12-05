PEPE Coin Yükselişi Başladı Hedef Kaç Dolar?

Bu yıl Binance borsasında listelenen ve oldukça enteresan bir hikayesi olan PEPE Coin tekrar çift haneli yükselişler yaşıyor. 2021 yılı ortasında piyasa hacimsizlikten kıvranırken o günün şartlarında devasa hacim gören altcoin sonrasında birinci sınıf kripto borsaların da dikkatini çekti ve Binance listelemesinin ardından zirve görüldü. Peki şimdi ne olacak?

PEPE Coin Fiyat

PEPE Coin ekibinin hazineyi yağmalamasının ardından popüler meme coin yeniden ayağı kalmayı bildi. Yazı hazırlandığı sırada BTC 44.000 doları aşmıştı. Piyasa genelinde beklenti çok yüksek ve yatırımcılar daha çok BTC’yi odağa almış durumda. Boğa piyasalarının erken aşamasında öncü hareket Bitcoin’den gelir ve ardından altcoinler yükselişine başlar.

Ancak PEPE Coin az sayıda pozitif ayrışan altcoinle birlikte çift haneli kazançlar elde etti. Uzun vadeli direnç bölgesini aşan fiyat 5 ayın zirvesine ulaştı. Haziran 2023’ten bu yana yaşanan dalgalanmada 0,00000082 dolara kadar düşen fiyat 0,0000019 doları direnç olarak doğrularken düşüş trendinin de sürdüğünü gördük.

Eylül ortası ile Ekim ortası arasında 0,00000061 dolarda ikili dip oluşturan fiyat şimdi yeniden direnci aştığı için trend yukarı döndü diyebiliriz. Crypto_McKenna isimli analist bugün 0,00000220 dolar seviyesinin test edilebileceğini yazdı.

İkinci analist DrCryptoPlague ise son fiyat artışına rağmen FOMO için erken olduğunu söyledi ve şunları yazdı;

“Şimdi FOMO’nun zamanı değil, bu azalan trend çizgisi kırılmalı ve test için beklemeliyiz.

PEPE Coin Fiyat Tahmini

Altı saatlik grafikte 0,00000147 dolarlık güçlü direnç bölgesinin hacimli biçimde kırıldığını görüyoruz. Bu son derece olumlu nitekim fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,0000016 doları da aşmıştı. Günlük kazanç yüzde 22’yi geçti ve BTC fiyatındaki artış ralliyi destekliyor. Eğer BTC fiyatı 43.000 dolar üzerinde kalıcı olabilirse PEPE Coin’in spekülatif rallisi de devam edecektir.

Ayrıca PEPE Coin öncülüğünde böylesine şaşırtıcı bir ralli başladıysa diğer meme coinler, iflas tokenlerinde de hareketlilik görebiliriz.

Yükseliş trendi devam ederse, en yakın hedef 0,00000190 dolar ve bu bölge Temmuz ayındaki güçlü direnç alanıydı. Eğer bu seviye de aşılırsa artık yeni ATH için boğalar yola çıkabilir. Tam tersi senaryoda hızlı satışlar 0,00000102 dolara kadar düşüş getirebilir.