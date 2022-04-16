Paris Blockchain Week Summit 2022, Binance CEO’su Changpeng Zhao, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse gibi kripto ekosisteminden çok sayıda ismin katılımı ile 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yasal düzenlemeler ve SEC davasından yapılacak yeni yatırımlara kadar kripto ekosistemine ilişkin pek çok konu güneme alındı.

Binance’den 108 Milyon Dolarlık Yatırım

Fransa’nın başkenti Paris, bu hafta 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Paris Blockchain Week Summit’e (Paris Blockchain Haftası Zirvesi) ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 3.000’i aşkın bir katılımcı sayısı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında ülkede kripto düzenlemelerinde önemli adımların atıldığını ifade ederek olumlu gözlemlerini dile getiren Binance CEO’su, Fransa’da 108 milyon dolara karşılık gelen 100 milyon euro değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Tether CTO’sundan Açıklamalar

Mart ayında, İsviçre’nin güneyindeki Lugano şehri, Tether ile ortaklaşa BTC ve USDT’yi fiilen yasal para birimi olarak kabul edeceğini duyurdu. Tether CTO’su Paolo Ardoino, etkinlikte bazı önemli istatistikler paylaştı ve bölgedeki üniversite öğrencileri için eğitim programları geliştirme planlarından bahsetti.

DeFi Ekosisteminde Güvenlik ve Ripple Davası

Kripto para borsası Bybit‘ten Lawrence Tan, merkeziyetsiz finans ekosisteminde güvenlik ile ilgili önemli bir sunum yaptı. Lawrence Tan, DeFi protokollerindeki güvenlik ihlallerinin çoğundan sorumlu olan dört ana güvenlik açığını sıraladı.

Öte yandan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da SEC ile devam etmekte olan hukuki süreç ile ilgili olumlu düşüncelerini paylaştı. Bu sürecin yalnızca Ripple adına değil, tüm kripto ekosistemi adına oldukça önemli olduğunu dile getiren Garlinghouse, söz konusu davanın gidişatının fazlasıyla iyi gittiğini belirtti.