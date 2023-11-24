Para Sel Olup Akabilir! Bitcoin’e Altın, Hisse Senetleri ve Tahvillerden 70 Milyar Dolarlık Giriş İhtimali!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 37 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ederken analistler, spot Bitcoin ETF’nin piyasaya sürülmesinin yeni para girişlerine yol açacağından hala emin. Şu an için genel beklenti ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) en az bir ETF’ye en geç Ocak 2024’de onay vereceği yönünde. Analistler, Bitcoin ETF lansmanının potansiyel para girişinin tetikleyicisi olup olmayacağı ya da bunun sadece bir haber satma olayı olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda ve olabilecekleri tahmin etmek için dijital altını yani Bitcoin’i değerli metal altın ile karşılaştırıyorlar.

Spot Altın ETF’leri vs Spot Bitcoin ETF’leri

İlk spot altın ETF’lerinin tarihsel tanıtımının incelenmesi, yakında onay çıkması beklenen spot Bitcoin ETF‘sinin ilgili varlıklar üzerindeki potansiyel etkisine dair fikir veriyor. İlk spot altın ETF’lerinin 2003 yılında piyasaya sürülmesi, finans alanında önemli bir dönüm noktası oldu ve altın fiyatlarında ciddi artışı tetikledi. Takip eden on yıl boyunca altının değeri ons başına yaklaşık 350 dolardan 2012’de yaklaşık bin 815 dolara kadar yükseldi. Bu kayda değer büyüme, yıllık yüzde 15’i aşan bir getiri ve yüzde 400’ü aşan bir toplam değerlenmeye işaret ediyor.

Bu tarihsel emsal, ilk spot Bitcoin ETF’sinin Bitcoin piyasası üzerindeki potansiyel etkisi konusunda iyimser bir bakış açısı sunuyor. Bitcoin, ilk spot altın ETF’sinin onaylanmasının ardından altının izlediği gibi benzer bir yörüngeyi izleyecek olursa fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Altının bu dönemdeki etkileyici performansında olumlu makroekonomik koşullar ve zayıflayan ABD doları rol oynarken, altın ETF’sinin piyasaya sürülmesi daha geniş bir yatırımcı kitlesi için erişilebilirliği önemli ölçüde artırarak altının fiyatında yükselişe katkıda bulundu.

Bitcoin bağlamında, bir spot Bitcoin ETF‘sinin piyasaya sürülmesini çevreleyen beklenti de benzer bir heyecan yaratmış durumda. Bu olumlu büyüme söylemine rağmen, bazı analistler Bitcoin ETF’leri için gerçek pazar büyüklüğü konusunda endişelerini dile getiriyor ve Grayscale‘in Bitcoin Trust (GBTC) veya MicroStrategy‘nin hisse senedi gibi mevcut ürünlerin toplam Bitcoin arzının yüzde 7’sinden daha azını yakalayabildiğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, mevcuttaki tüm alternatif seçenekler GBTC’nin yüksek ücretleri ve itfa edilmeyen yapısı gibi sorunlar nedeniyle kurumsal bir bakış açısından optimal görülmüyor. Benzer şekilde, Glassnode raporuna göre MicroStrategy’nin Bitcoin varlıkları, en büyük kripto paraya bir maruziyet sağlarken Bitcoin’in performansının ötesinde değişkenler içeriyor.

Spot Bitcoin ETF’si ile Bitcoin’e daha doğrudan ve düzenlenmiş bir yatırım yolu elde edilecek ve tüm bu sınırlamaları ve sorunları çözülecek. Bunun, özellikle Bitcoin’e yatırım yapmak için geleneksel ve kolaylaştırılmış bir yöntem arayan kurumsal yatırımcılardan önemli miktarda yeni sermaye çekmesi bekleniyor.

Aşırı iyimserliğe rağmen, eleştirmenler ETF’nin piyasaya sürülmesinin, özellikle GBTC‘nin bir ETF formatına geçmesi ve çıkışlara izin vermesi durumunda, sadece fonların yeniden karıştırılmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Bu nedenle, ETF onayı sonrası Bitcoin piyasasına giren alternatif talep göstergelerinin değerlendirilmesi önemini koruyor.

Bitcoin’e Toplam Para Girişlerine Yönelik Tahminler

Kapsamlı olarak yapılan bir analize göre spot Bitcoin ETF‘sinin hisse senedi ve tahvil piyasalarının yanı sıra altın piyasasından da potansiyel girişler görmesi değerlendiriliyor. Makroekonominin sert değerli varlıklara doğru kaymasıyla birlikte, sermayenin hisse senetleri ve tahvillerden Bitcoin’e kayması çok daha olası.

Önemli ETF’lerin birleşik yönetim altındaki varlıkların (AUM’larının) yüzde 10’unun Bitcoin’e kayabileceği varsayıldığında, yaklaşık 60.6 milyar dolarlık giriş tahmin ediliyor. Buna ek olarak, altın piyasasından varsayılan yüzde 5’lik bir kayma yaklaşık 9.9 milyar dolarlık girişe karşılık geliyor. Bu potansiyel 70.5 milyar dolarlık giriş, en iyimser tabloyu yansıtmakla birlikte, Galaxy Digital‘in ilk yılda 14 milyar dolarlık giriş öngörüsüyle uyumlu ve Bitcoin piyasası ve potansiyel fiyat artışı üzerinde önemli bir etkiye işaret ediyor.

Bloomberg Intelligence’ın tahminlerine göre, BlackRock, Fidelity ve Invesco gibi tanınmış varlık yönetimi şirketlerinin olası katılımıyla, spot Bitcoin ETF’lerinin pazarı 100 milyar dolarlık müthiş bir güce dönüşme potansiyeline sahip. Şu anda BlackRock gibi önde gelen oyuncular ABD’li SEC’in endişelerini gidermeye çalışarak ETF başvurularında çeşitli revizyonlar yapıyor. Bu girişimlerin nihai onay duyurusunun çok yakında gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.