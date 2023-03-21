Tarihler 10 Mart'ı gösterdiğinde tüm dünya ekonomisi bir çıkmaza girmiş görünüyordu. Tam bu andan sonra ise Bitcoin'de önlenemez yükseliş başladı.

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Bitcoin (BTC) son bankacılık krizinin ortasında kayda değer bir dayanıklılık gösterdi ve ekonomik çalkantılara rağmen kripto para biriminin değeri yükselmeye devam etti. Krizin başladığı 10 Mart’tan bu yana Bitcoin, yatırımcıların güvenli liman olarak kripto varlığa akın etmesiyle %40’ın üzerinde değer kazandı.

Geçtiğimiz Haftalarda Neler Yaşandı?

Krizin ortasında Amerika Birleşik Devletleri, teknoloji sektörüne önemli bir kredi veren Silicon Valley Bank’ın bir banka operasyonuyla karşı karşıya kalmasıyla, küresel mali krizden bu yana en büyük banka çöküşünün gelişmesine tanık oluyordu. Yetkililer kontrolü ele almak için devreye girdiğinde, müşteriler Kaliforniya merkezli kredi kuruluşundan çılgınca paralarını çektiler.

Bankanın çöküşü sırasında BTC 19.669 dolardan işlem görüyordu. İki bankayla ilgili daha sonra bankacılık çöküşüne ilişkin haberler çıkmasına rağmen, Bitcoin şu anda son 24 saatte %3,46 ve hafta genelinde %26,32 artışla 28.000 dolar ve civarında bulunan seviyelerde işlem görüyor. Bankacılık krizinin başlangıcından bu yana, Bitcoin fiyatı 10 Mart’ta en düşük noktasında olduğundan bu yana %43’ten fazla arttı.

Bitcoin’in hızlı fiyat artışı, geleneksel finans kurumlarına karşı artan güvensizlik, blok zinciri teknolojisinin giderek daha fazla benimsenmesi ve merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarının çoğalması gibi çeşitli faktörlere bağlanıyor. İlginç bir şekilde, geçtiğimiz hafta BTC neredeyse dört yılın en büyük haftalık kazancını elde etti.

Bitcoin Teknik Analizi

Yükseliş göstergesine rağmen Michael van de Poppe, daha fazla fiyat oynaklığı potansiyelini kabul ederek yakın vadede BTC için ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmaya devam ediyor. Poppe 20 Mart’ta attığı bir tweet’te şunları söyledi:

Bitcoin 27.700 doların üzerinde tutunamadı, ki bu hafta 30 bin doları görmek istiyorsak bu artık çok önemli. Orayı reddedersek, büyük olasılıkla 25 bin dolara doğru daha derin bir düzeltme göreceğiz.

Bu arada, kripto para piyasasında merkezi olmayan finans varlığının öncülüğünde yaşanan mevcut yükseliş, Bitcoin madencilik şirketi hisse senetlerine değer kazandırdı ve bu hisse senetlerinin fiyatı haftalık performans açısından büyük artışlar kaydetti. Gerçekten de, çoğu Bitcoin madencilik işletmesi BTC fiyatlarındaki artış nedeniyle hisse fiyatlarının yükseldiğini gördü.