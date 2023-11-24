Binance İçin Bir Uyarı Da Buradan Geldi! Belirsizlik Kapıda

Binance‘in kurucusu Changpeng Zhao’nun ABD kara para aklamayı önleme yasalarına karşı suçunu kabul etmesinin ardından, dünyanın önde gelen kripto para borsası Hong Kong’da bir kripto lisansı alma konusunda belirsiz bir aşamayla karşı karşıya. Son suç duyurusu, Binance’in ülkede lisans alma sürecini zorlaştıracak gibi duruyor. Diğer taraftan borsanın karşı karşıya olduğu düzenleyici baskılara bir yenisinin daha eklenmesi söz konusu.

SFC Direktörü Düzenleyici Gerginliklerin Ortasında Binance’in Lisans Onayını Sorguladı

Kripto para alanı yaklaşık üç gündür bu olumsuz gelişmeyi yakından izlerken, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nda (SFC) Lisanslama Direktörü ve Fintech birimi Başkanı Elizabeth Wong, Binance’in lisansının potansiyel onayı hakkında kritik sorular ortaya attı.

Bu durum düzenleyici zorlukların daha da derinleşmesi demek. Ayrıca Binance‘in Hong Kong’daki yerini çevreleyen belirsizliklerin de artması anlamına geliyor. Sektör uzmanlarına göre, önde gelen kripto borsası, Hong Kong’da hizmetlerini sunmak için meşru bir statü elde etme konusunda engellerle karşılaşabilir.

Binance’in kara para aklama ve yaptırım ihlallerinden suçlu bulunması da dahil olmak üzere ABD makamlarıyla yaşadığı yasal sorunlar, Hong Kong pazarındaki hedefleri için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Yerel iştirak HKVAEX’in bir kripto lisansı için başvurmaya hazırlandığı bildirilse de, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun kara para aklamayı önleme yasalarına uyumu vurgulayan katı gereklilikleri göz önüne alındığında, Binance ile paylaşılan kaynaklar ve kapsamlı bağlar işleri zorlaştırabilir.

Zorlukların Aşılması Gerekecek

HKVAEX’in Hong Kong’da lisans alımını kolaylaştırmak için Binance tarafından kurulduğu iddialarına yanıt veren şirket, “bağımsız” bir dijital varlık borsası olduğunu ileri sürdü. Buna ek olarak Binance, HKVAEX’in “Şirketler Grubu”nun bir parçası olmadığını açıkladı.

Bu ilişkinin incelikleri, Binance’in Hong Kong’un kripto düzenleme ortamındaki kaderini belirlemede büyük olasılıkla önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle yeni iş başı yapan CEO Richard Teng’in işlerinin hiç de kolay olmayacağı aşikar. Güven erozyonunun önüne geçmesi gerekecek. Ayrıca resmi kurumlarda oluşan olumsuz intibaı gidermek için çabalaması da zorunlu.

İlerleyen günlerde Binance için hangi zorlukların yaşanacağı daha net bir şekilde anlaşılacak. Süreçte yeni CEO’nun adımları da yakından takip edilecek. Önümüzde Binance’in geçmişinde yer alan olumsuz durumların silinmesi gereken zorlu bir süreç var.