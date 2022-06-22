NFT sektöründe en çok bilinen ve işlem yapılan pazaryerlerinden bir tanesi olan Opensea'nın yeni protokolü olan Seaport'u kaleme alıyorum.

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Hepinizin bildiği gibi Opensea NFT pazarı dünyada en çok tercih edilen, en çok işlem yapılan ve en çok bilinen pazar yerlerinden bir tanesi. Eee durum böyle olunca ister istemez Opensea NFT pazarı hem kendi yerini korumak hem de kendi bünyesinde bulundurduğu koleksiyonerleri, kişileri kaybetmemek için; ne oluyor (?) kendini daha da geliştirme iç güdüsü ile hareket ediyor. Bunun üzerine yeni anlaşmalar yeni duyurular yapıyor. İster istemez dışarıda olan kişiler, kurumlar, şirketler yeni oluşan bu sektörde pay sahibi olabilmek için doğal olarak NFT pazarı ile işbirliği içinde hareket etmesi gerekiyor.

Biz bunları düşünürken geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Opensea yeni haberler ile geldi. Dedi ki; Seaport ismini verdiğimiz yeni bir NFT pazarı geliştiriyoruz. Daha doğrusu Seaport isimli bir protokol imzalandıklarını söylediler.

Peki bu protokol ile ne olacak, bu protokol ne anlama geliyor.

Benim okuduğum kaynaklardan anladığım kadarıyla, yani teknik bazlı değil de NFT pazarında dolaşan sıradan bir kullanıcı olarak bu NFT pazarı ile mevcutta sabit bir şekilde ilerlenen sisteme ekstra şeyler getirmek istiyorlar. Yani biz bir NFT karakteri satın almak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? NFT pazarına giriyoruz, beğendiğimiz NFT’imizi seçiyoruz ve satın almak istediğimizde cüzdanımızda ne kadar bakiye varsa NFT’nin fiyatı neyse tıklıyoruz ve satın alıyoruz. Yani bir ürün var bir alıcı var, parasını ver satın al. Normal hayatta nasıl oluyorsa aynı o şekilde sistem NFT pazarlarında kendini tekrarlıyor.

Opensea NFT pazarı Seaport protokolü ile tek düzeyli ilerleyiş den vazgeçmek istediklerini ve yeni ödeme seçenekleri ile pazarı çeşitlendirmek istediklerini söylüyorlar. Diyelim ki pazarda 100 $’dan satışa sunulan bir NFT var. Sen bunu satın almak istediğinde, bunun 50$’lık kısmını cüzdanında bulunan kripto para ile ödeyeceksin ve geri kalan 50$’lık kısmını yine cüzdanında bulunan NFT karakteri ile ödeyebileceksin diyor. Tabi ki burada şu soru ortaya çıkıyor… NFT’nin fiyatını ne belirleyecek. Mevcutta NFT’nin fiyatı ne ise onun üzerinden mi hesaplama yapılacak yoksa Opensea bunun üzerine yeni bir fiyat politikası mı düzenlenecek bilmiyoruz.



Tabi bu geliştirmenin artısı, hak verirsiniz ki cüzdanımızdaki bakiyemiz yeni bir NFT almaya yetmeyebiliyor. Bu geliştirme ile birlikte cüzdanımızda bulunan NFT’leri, cüzdanımızdaki paralar ile tamamlayarak kullanabilir hale geleceğiz. Yani istemediğimiz veya gözden çıkarmak istediğimiz NFT’leri daha değerli NFT’ler almak için kullanabileceğiz. Çünkü her aldığımız NFT’i sonuna kadar elimizde tutacağız diye bir şey yok. Bu da aslında güzel bir şey.

Bunun dışında bu protokol ve pazar yeri ile birlikte bahşiş özelliği ile ilgili bir şeyler gelecek gibi gözüküyor. Bu da Twitter’da ki bahşiş bırakma özelliği gibi olabilir mi izlenimini bırakıyor. Böylelikle sevdiğimiz sanatçılara, koleksiyonerlere destek olma amaçlı bahşiş bırakabiliriz gibi gözüküyor.

Sonuç olarak Opensea bu geliştirme ile birlikte “böyle bir geliştirme sunuyorum ama bunun kontrolü bizde olmayacak. Çünkü bu geliştirmenin kodları dışarıya açık bir şekilde bırakılacak ve kullanıcı dostu olarak hareket edilebilecek şekilde NFT ile ilgilenen kişilerin pazardan nasıl fayda sağlayabilecekleri hususunda geliştirme sağlayabilecekler. O yüzden hep birlikte çalışalım ve bu platformu geliştirelim” diyerek açık kapı bırakıyor.

Burada da hem kullanıcılara hem de kendilerine daha fazla kazandırabilmek ve pazardaki etkinliklerini daha fazla arttırabilme hedefi ile hareket ettiklerini gösteriyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.