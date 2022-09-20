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OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!

NFT yatırımcıları için büyük müjde geldi. Peki kimleri ilgilendiriyor?
19:33
20 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük NFT platformu olan OpenSea son yaptığı duyuruyla NFT yatırımcılarını heyecanlandırdı. Solana ekosistemindeki NFT’lerin satışına aracılık edebilmek için ağ desteğini açıklayan OpenSea şimdi de başka bir ağ için duyuru yaptı. Daha fazla likiditeyle buluşacak bu NFT’lerin taban fiyatlarında artış görebiliriz.

OpenSea ve Arbitrum

Ethereum L2 çözümü olan Arbitrum son yapılan duyuruya göre OpenSea tarafından desteklenecek. Henüz Optimism (OP) gibi kendi tokeni için airdrop yapmamış olsa da bu gelişme Arbitrum’daki NFT koleksiyonlarının fiyatını önemli ölçüde artırabilir. OpenSea kısa süre önce aşağıdaki paylaşımla müjdeyi verdi.

Aşağıdaki koleksiyonlar Arbitrum ağında ve yakından OpenSea platformunda işleme açılacağı için fiyatlarında hızlı artışlar görebiliriz. Bunu aslında bir altcoin listelemesine de benzetebiliriz. Daha hızlı ve kolay büyük likiditeye erişebiliyor olmaları bunların potansiyelini daha iyi biçimde ortaya koyacaktır.

  • Smolverse
  • GMX Blueberry Club
  • Diamond Pepes
  • Dopex

OpenSea Duyurusu

Yapılan duyuruya göre destek yarın eklenecek. Lansmandan sonra, içerik oluşturucuların koleksiyonlarını OpenSea’de bulmaları ve içerik oluşturucu ücretlerini doğrudan belirlemeleri gerekecek. OpenSea ilerleyen haftalarda önemli duyurularının devam edeceğini de söyledi. 2022 kripto kışında azalan işlem hacimleri birçok platformu böyle adımlar atmaya itiyor. Coinbase’in agresif listelemeleri, OpenSea tarafından desteklenen ağların sayısındaki artış. Tüm bunlar daha fazla kullanıcının platforma gelmesi ve düşen hacimlerin en azından bir kısmının telafisi için atılıyor.

OpenSea desteğiyle birlikte potansiyel Arbitrum tokeninin de değeri şimdiden artıyor. İlerleyen aylarda platformun bir token çıkarması ihtimal dahilinde. Optimism geçtiğimiz aylarda OP tokeni airdrop olarak dağıtmış ve ağı kullanan yatırımcılar çok ciddi kazançlar elde etmişti. Arbitrum tokeninin de devam eden ilgi nedeniyle ciddi getiri sunması bekleniyor.

Kripto para piyasalarının kümülatif değeri 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin 19.000 dolar seviyesinin altında ve kripto para yatırımcıları yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde tedirgin. NFT yatırımcıları hacimsizlikten şikayetçi ve birçok NFT’nin taban fiyatı düşmeye devam ediyor. Umarız en azından son halem Arbitrum ağındaki koleksiyonların bir miktar değerlenmesini ve yatırımcılarının yüzünü güldürmesini sağlar.

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