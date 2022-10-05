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Önemli: Rusya Popüler Kripto Para Borsasını Yasakladı! Bu Çelişki Neden?

Son yapılan açıklamalar, söylemler ve bugün gelen yasak hamlesi. Rusya tam bir çelişki içinde OKX borsasını yasakladı.
16:50
5 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Maliye Bakan yardımcısı her alanda kripto paraların aktif olarak kullanıma izin verileceğinden bahsediyordu. Ancak kamuya açık veriler dünyanın en büyük kripto para borsalarından birinin Rusya tarafından yasaklandığını gösteriyor. Peki bu yasak kararı kim tarafından neden alındı? Diğer kripto para borsalarını etkiler mi? Rusya’nın son hamlesiyle ilgili detaylar haberimizde.

OKX Yasaklandı Mı?

Seyşeller merkezli kripto para borsası olan OKX’in web sitesi, çevrimiçi sansürü izleyen yerel bir STK olan Roskomsvoboda’ya göre Rusya’da engellendi. İnternet sitesinin IP adreslerinin son 24 saat içinde engellendiği söyleniyor. Üstelik siteye erişmek isteyen kullanıcılar 73/3-105-2022 sayılı başsavcılık kararı nedeniyle erişimin engellendiği bilgisiyle karşılaşıyor. Bu yasağın nedenleri bilinmiyor ve ajans tarafından OKX ile ilgili daha önce herhangi bir kamuya açık yorum yapılmadı.

Roskomnadzor tarafından yapılan tahminlere göre OKX web sitesi, federal yasanın 15.3 maddesine göre engellendi. Bu madde aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıları ve Rusya’da yasaklanan örgütler hakkında detaylar içeriyor. Roskomsvoboda’nın kurucusu Artem Kozlyuk’a göre, kara listeye alınmış web sitelerinin sahiplerinin bile genellikle neden kara listeye alındıklarını bilmediklerini, bu yüzden sadece Roskomnadzor’a dava açarak nedenini öğrenebileceklerini söylüyor.

Rusya ve Kripto Para Yasağı

Roskomsvoboda’nın kurucusu Artem Kozlyuk’a göre, kara listeye alınmış web sitelerinin sahiplerinin bile genellikle neden kara listeye alındıklarını bilmiyor. Sebebini öğrenmek isteyen vatandaşların devlet kurumu olan Roskomnadzor’a dava açması gerekiyor. Roskomnadzor ve Roskomsvoboda isimleri ne kadar benzer değil mi? Roskomnadzor ve Roskomsvoboda’nın isimleri, ifade özgürlüğü savunucularının “nadzor” (Rusça gözetim) yerine “svoboda” (özgürlük) değişikliğiyle bir protestoyu temsil ediyor.

Kamuya açık olarak paylaşılan tek bilgi, bir kararın sayısı ve kanun maddesidir. CoinGecko’ya göre hacim olarak dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan OKX, Rusya’da bloke edilen ilk borsa değil. Haziran 2021’de Binance web sitesi yerel bir mahkeme kararıyla engellendi ve Binance, şirketin düzenleyicilerden hiçbir şikayet almadığını söyledi. Ocak 2021’de şirket mahkemede yasağı başarıyla bozdu. Rus hükümet organları ve kurumları, son birkaç yıldır kripto para birimlerine evrensel bir yaklaşım geliştirmek için çabalıyor.

Ancak yine de kripto paralara (ambargo sebebiyle mecburi) destek veren Rusya onu sansür filtresinde hırpalamayı da ihmal etmiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde OKX de Binance ile benzer bir yol izleyip yasağı kaldırmaya çalışacaktır.

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