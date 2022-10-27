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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao, 27 Ekim’de attığı bir tweet’de Kazakistan Ulusal Bankası’nın (NKB) merkez bankası dijital parası (CBDC’si) Dijital Tenge’yi BNB Chain’e entegre edeceğini duyurdu. Kazakistan Merkez Bankası, bundan kısa bir süre önce kontrollü bir ortamda CBDC pilot uygulaması başlatmış, ülkedeki tüketiciler ve satıcılar arasında bir takım testler yapmıştı.

Dijital Tenge BNB Chain’e Geliyor

Binance, ülkede kripto paranın benimsenmesini artırmak için Kazakistan hükümetiyle birlikte çalışmaya devam ediyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, 27 Ekim’de attığı bir tweet’de Kazakistan Ulusal Bankası’nın (NKB) merkez bankası dijital parası (CBDC’si) Dijital Tenge’yi BNB Chain’e entegre edeceğini duyurdu. Zhao, attığı tweet’e “Kazakistan Ulusal Bankası (NKB), CBDC’sini BNB Chain‘e entegre edecek” notunu düştü.

Kazakistan’ın CBDC’sinin gerçek hayatta kullanımına ilişkin yeteri kadar bilgi ve veri bulunmuyor. Bu da Dijital Tenge’nin BNB Chain’e entegre edilmesiyle neyin hedeflendiğine dair çıkarımlarda bulunmanın önüne geçiyor. Öte yandan Binance ile Kazakistan arasındaki söz konusu CBDC işbirliği, kendi CBDC’sini çıkarmak isteyen diğer ülkeler için yol gösterici olabilir. Bu bakımdan Dijital Tenge‘nin BNB Chain’e entegre edilmesi ülkelerin CBDC’lerini farklı Blockchain’lere entegre etmesi için önemli bir örnek olarak kabul edilebilir.

Binance’ın Kazakistan’a Olan İlgisi

Kripto para borsası, bundan önce 6 Ekim’de AIFC Finansal Hizmetler Kurumu’ndan (AFSA) kalıcı bir lisans aldığını duyurmuştu. Binance ekibi, CBDC üzerinde üzerinde çalışmaya devam edebilmek için Kazakistan Ulusal Bankası (NKB) Başkanı Birinci Yardımcısı Berik Sholpankulov ve Ödeme ve Teknoloji Merkezi Başkanı Binur Zhalenov ile bir araya gelerek önemli görüşmelerde bulunmuştu.

Binance, ayrıca yasadışı kripto paraların yanı sıra kara para aklamada ve terörizmin finansmanında kripto para kullanımını tespit etmek ve önüne geçmek için Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Komisyonu ile birlikte çalışmak üzere işbirliği yapmış durumda.