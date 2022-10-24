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  •   Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!

Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!

Merkeziyetsiz finans merkezi saklama kuruluşlarından destek alabilir mi? DeFi için oldukça enteresan bir gelişme.
20:34
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dakikalar önce Coinbase büyük haberi duyurdu. Anlaşmanın boyutu tam 1,6 milyar dolar değerinde. Siyasi ve ekonomik alanda dünya zor günlerden geçiyor. Kripto paralar ise bir süredir enteresan olaylar yaşıyor. Merkezi olmayan bir platformun merkezi Coinbase’e varlıklarını emanet etmesi ilginç bir gelişmeydi. Peki anlaşmanın detayları neler?

Coinbase ve Maker DAO (MKR)

MakerDAO topluluğu bugün fonlarının 1,6 milyar USDC’ye kadar olan kısmını Coinbase Prime üzerinde saklamak için bir teklif oyladı. Bu teklif DAO üyeleri tarafından onaylandı. MakerDAO, fonlarını önde gelen bir kurumsal saklama kuruluşunda tutarken USDC‘si üzerinden %1,5 ödül kazanacak. Çift haneli kazançlardan %1,5 APY için merkezi kuruluşlara sığınmaya kadar DeFi endüstrisi son 1 yılda çok enteresan yollardan geçti.

Fonlar DAO Peg Stability Module tarafından 7/24 erişilebilir olacak. Coinbase borsası MakerDAO topluluğu için somut faydalara ek olarak bu adımın genel stablecoin ekosisteminin büyümesine ve DeFi topluluğu ile kullanıcılarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor.

Coinbase Haberleri

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, USDC’nin ihraççısı olan Centre grubunun en önemli üyesidir. Binance borsası USDC’yi dışladığından beri, Coinbase farklı yollardan stablecoini desteklemeye çalışıyor. Birkaç gün önce de Coinbase, USDC ile itibari para alım satım paritelerinden işlem ücreti almayacağını açıklamıştı.

Coinbase, MakerDAO anlaşmasıyla ilgili şunları yazdı;

“USDC’nin en büyük ve tek sahibi olarak bizim için MakerDAO, USDC ürün paketimizi, USDC ekosistemini genişleterek kurumsal bir ödül pilot programı başlatmak için iyi bir ortaktı.”

MakerDAO ise şunları yazdı;

“Dağıtılan herhangi bir teminatın güvenlik, maliyet yapısı ve esneklik sunma kriterlerini karşılaması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı. Coinbase, bu kriterleri karşılayan bir USDC Ödül Programı sunmak için benzersiz bir konuma sahiptir.”

Coinbase Prime, 14.500’den fazla kurumsal müşteriyi barındıran bir kripto para saklama platformudur. Kurumlar Coinbase Prime’a doğrudan bir kullanıcı arayüzü üzerinden veya API’ler aracılığıyla entegre bir platform olarak erişerek kurumsal, özel servet ve bireysel müşterileri için ETP’ler ve ETF’ler, saklama çözümleri veya aracılık gibi kripto ile ilgili ürünler sunabilir.

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