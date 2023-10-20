  Önce Solana’dan Çekildiler Şimdi Polygon’u Hedef Gösterdiler! Yükselişin Ortasında Kripto Para Piyasasında Ne Oluyor?

Lido Finance (LDO) Solana ağından çekildiğini açıklamıştı. Bunu takip eden sürede ise topluluk üyeleri arasında yeni bir fikir ortaya çıktı. Önde gelen Layer-2 blockchain’i Polygon (MATIC) üzerinde likit stake protokolünü terk etmeye yönelik bir öneride bulunuldu.

Solana’dan Sonra Matic’te Sona Mı Gelindi?

Önerinin sahibi olan Kentie, yapmış olduğu öneri hakkında birden fazla noktaya vurgu yaptı. Kentie tarafından dile getirilen verilere göre, Polygon’da kilitli toplam değer (TVL) 86 milyon dolar seviyelerinde. Bunun yanı sıra ağ, Lido DAO için yıllık 166.863 dolarlık ücret üretiyor. 1 Yıl boyunca harcanan önemli LDO token teşviklerine dikkat çeken Kentie, yatırım getirisinin (ROI) yetersiz olduğu konusunda görüş belirtti.

Kentie ayrıca geçmişte yaşanan kötü deneyimlere de vurgu yaptı. Protokolün Polygon dağıtımında para çekme işlemlerini 25 gün boyunca durduğunu hatırlatan Kentie, Lido’nun itibarının risk barındırdığını belirtti ve ekledi:

Bu dönemde FUD olmadığı için şanslı olsak da, bu 15 milyar dolarlık varlığa sahip bir protokol için itibar riski oluşturuyor gibi görünüyor.

Buna ek olarak, Kentie Polygon’un yol haritasındaki belirsizlikleri paylaştı ve şunu belirtti:

Kısacası, yerel bir ETH likit stake sağlayıcısı olmak ve TVL’nin daha küçük ceplerinden risk almaktan kaçınmak için Polygon’daki Lido’yu batırmayı öneriyorum.

Matic Fiyatı ve Geleceği

21milyon.com’dan alınan verilere göre, yazım saati itibariyle MATIC coin 0,5232 dolardan işlem görüyordu. Günlük grafikte gözlemlenen fiyat hareketleri, 11 Ekim’den bu yana kripto parada yaşanan hareketler spot marketinde günlük trader’ların açığa satış yaptığını gösteriyordu. Dahası Gerçek Güç Endeksi (TSI) de bu durumu doğrular nitelikte hareket ediyordu.

Göstergeden elde edilen veriler, TSI çizgisinin 11 Ekim’de sinyal çizgisinin alt bölgesine dokunduğunu gösterdi. O zamandan bu yana ise sinyal çizgisinin altında konumlanmaya devam ediyor.

MATIC’te yaşanan negatif momenum, son on gün içinde önemli satışların yaşanmasına sebep oldu. Kritpo paralar için önemli bir gösterge olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) yazım zamanında 48,04’ü gösteriyordu. Para Akışı Endeksi (MFI) 34,90 ile aşırı satım bölgesine yakın bir noktada bulunuyordu.

Benzer bir biçimde, yazım zamanında aşağı yönlü bir eğilim gösteren MATIC’in Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi -0,19’luk negatif bir değere işaret ediyordu. CMF göstergesinde yaşanan düşüş, piyasadan likidite çıkışına ve düşüşe işaret eder.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.