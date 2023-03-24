Ülkemizde de bir çok takipçisi bulunan AVAX ile ilgili gelen haberler yatırımcısını heyecanlandıracak cinsten oldu. Yenilikler yolda görünüyor.

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Avalanche ağı 27 Mart’ta Fuji test ağında Cortina yükseltmesini duyurdu. Yükseltme 30 Mart’ta etkinleştirilecek. Geliştiricilere göre, yükseltmenin en son sürümü borsaların blok zincirini desteklemesini kolaylaştıracak. Bu gelişme, token’ın para yatırma ve çekme işlemlerinin Kore borsaları tarafından geçici olarak durdurulmasının ardından AVAX sahipleri için bir rahatlama oldu.

27 Mart Avax’ta Kritik Tarih!

Avalanche’daki geliştiriciler Cortina güncellemesinin ön sürüm kodunu Fuji test ağında yayınlayacak. Bu test etkinliğinin 27 Mart’ta yapılması planlanıyor. Yükseltme 30 Mart’ta blok zincirinde etkinleştirilecek.

AvalancheGo’nun en son sürümü, borsaların blok zincirini desteklemesini kolaylaştıracak. Ekip, doğrulayıcıların Avalanche ekosistemini desteklemesini kazançlı hale getiren yeni özellikler getirdi. Doğrulayıcılar, AVAX’ı stake eden ve Avalanche blok zincirini desteklemek için rekabetçi ödüller kazanan düğümlerdi.

AVAX token, 23 Mart’ta C-blok zincirinin yaklaşık bir saat boyunca blok üretmemesi ve Kore borsaları Bithumb ve Upbit’in para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurması üzerine bir krizle mücadele etti. Geliştirme ekibi tarafından yayınlanan en son geliştirme yükseltmesi ve hata düzeltmesi, AVAX’ın kaybettiği zemini kazanmasına ve geri dönüş yapmasına yardımcı olabilir.

AVAX’ın Yükseliş Potansiyeli Var Mı?

Avalanche token sahipleri geçtiğimiz hafta yaklaşık %8 kazanç elde etti. AVAX fiyatı bir gecede %3,4 yükseldi. Bir varlığın sağlığının ve potansiyelinin göstergesi olarak kabul edilen önemli bir metrik olan Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL), AVAX için 12 Mart’tan bu yana tutarlı bir şekilde yükseldi. DeFiLlama verilerine göre, Avalanche’ın 12 Mart’ta 736,74 milyon dolar olan TVL değeri şu anda 824,78 milyon dolara yükseldi. Bu, AVAX ağındaki büyümeye işaret ediyor.

Merkezi olmayan blok zinciri platformu, 2023’ün başından bu yana yaklaşık %64 kazanç sağladıktan sonra şu anda yükseliş trendinde ve yaklaşan yükseltme, yükselen TVL ile birlikte AVAX fiyatında bir ralliyi körükleyebilir.