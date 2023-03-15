2022 yılında rekor kıran ve altcoin'leri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ön satış platformu Poolz Finance, slippage saldırısına uğradı. Saldırının bir sonucu olarak platform altcoin'i POOLZ ağır bir darbe aldı.

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2022 yılında rekor kıran ve altcoin’leri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ön satış platformu Poolz Finance, slippage saldırısına uğradı. Saldırının bir sonucu olarak platform altcoin’i olan POOLZ ağır bir darbe alarak değerinin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti.

Platform Altcoin’i POOLZ Fiyatı Hızla Düştü

On-chain (zincir üstü) verileri izleyen bir Blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield, kısa süre önce Poolz Finance’ın slippage saldırısına uğradığını bildirdi. Ön satış platformu Poolz Finance, uğradığı saldırı sonrası sık sık saldırıya uğramaları ile gündeme gelen altcoin projeleri arasındaki yerini almış oldu. Saldırıyı slippage olarak sınıflandıran PeckShield, platform token’ı POOLZ‘un yüzde 97 düştüğüne dikkat çekti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler saldırıdan önce POOLZ’un 4,1 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü, saldırının ardından hızla düştüğünü ortaya koyuyor. Saldırı şokuyla fiyat 0,07866 dolara kadar düşerken altcoin’de gün içinde görülen en yüksek ve en düşük seviyeler sırasıyla 4,27 dolar ve 0,07866 dolar olarak kaydedilmiş durumda. Dikkat çekici bir şekilde, slippage saldırısı sonrası POOLZ’un işlem hacminin yüzde bin 233’lük bir artış olduğu ve işlem hacminin 13.7 milyon dolara çıktığı görülüyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar toparlandığı görülen POOLZ’un 0,4169 dolardan işlem gördüğünü not edelim.

Slippage Nedir?

Başlangıçta beklenen fiyat ile gerçek işlem fiyatı arasındaki farka slippage ya da slipaj denilmektedir. Slippage, bir varlık için emir defterinde bulunan en yüksek teklif ile en düşük talep fiyatının arasındaki mesafeyi ifade eder. Emrin piyasaya girdiği zaman ile işlemin gerçekleşmesi arasındaki süre zarfında gerçekleşen fiyat hareketleri sonucu, yatırımcıların ilk istediklerinden farklı fiyatta anlaşmak zorunda kalmasıdır.

Tüm piyasalarda gerçekleşebilen slippage, fiyatlardaki volatilitenin son derece yüksek olmasından dolayı kripto para piyasasında daha sık ve daha büyük oranlara gerçekleşmektedir.