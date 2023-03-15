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Banka İflasları ve O Altcoin’lerdeki Kırılma MetaMask’e Rekor Getirdi!

Kripto dostu Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflası ve stablecoin'lerdeki kırılma günümüzde piyasadaki en popüler sıcak cüzdanlardan bir tanesi olan MetaMask'da hacim rekorunun kırılmasına neden oldu.
11:51
15 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto dostu Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası ve stablecoin’lerdeki kırılma günümüzde piyasadaki en popüler sıcak cüzdanlardan bir tanesi olan MetaMask‘da hacim rekorunun kırılmasına neden oldu.

Rekoru Banka İflasları ve Stablecoin’lerdeki Kırılma Getirdi

Web3 cüzdan sağlayıcısı MetaMask’teki alım satım hacmi, en iyi kripto dostu bankalar Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank‘ın iflasının sektörde şok dalgaları yaratmasıyla hafta sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. The Scoop podcast’ine konuk olan MetaMask Group yöneticisi Dan Finlay, kripto para cüzdanındaki hareketliliğinin büyük bir kısmının banka iflaslarının tam olarak nasıl sonuçlanacağı konusundaki belirsizlikle bağlantılı olduğunu söyledi.

Finlay, “Çok fazla spekülatif panik vardı. İnsanlar neye güvenebileceklerinden emin değillerdi. Ve herkes istikrarlı bir şey istiyor gibi görünüyordu. İnsanlar bu duruma tepki olarak oldukça büyük hamleler yapıyorlardı. İnsanlar bahis yapıyordu, stablecoin‘lerin bazılarının çökeceğinden korkuyorlardı. DAI bile düştü çünkü desteğinin çoğu artık USDC’de.” dedi.

Stablecoin USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle’ın 10 Mart’ta nakit rezervinden 3.3 milyar doların aynı gün içinde eyalet düzenleyicileri tarafından kapatılan Silicon Valley Bank’ta kaldığını açıklaması MetaMask’teki alım satım hacminin artmasını tetikledi. 12 Mart’a gelindiğinde düzenleyiciler, bankadaki mevduatların sahiplerine eksiksiz bir şekilde verileceğini açıklamasıyla şok dalgası bir nebzede olsa atlatılmış oldu.

İşlem Ücretlerinden 1.5 Milyon Dolarlık Gelir Oluştu Gördü

Finlay, MetaMask‘in işlem hacminin artmasının sonucunda işlem ücretlerinden yaklaşık 1.5 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini belirterek “İnsanlar yeni yatırımlar yapıyor, birçok durumda insanlar kripto paralara kaçıyor. Bu sistemik şoklardan biri her yaşandığında, insanların buna tekrar baktığını ve ‘hey, bekle, bak bu dayanıyor’ dediklerini görüyoruz. Yani sistemik bir risk olsa da bu kripto paralar için son derece iyi de olabilir. Evet, bu biraz garip bir durum.” dedi.

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