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Kısa süre önce gözden çıkarılarak öldüğü söylenen Solana (SOL) ağı yeniden canlanma evresinden geçiyor. On-chain (zincir üstü) aktivitesindeki artışla birlikte SOL fiyatı son iki ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

İşlem Hacmi ve Aktif Adres Sayısı FTX’in İflası Öncesine Döndü

Solana’nın zincir üstü aktivitesi güçlü toparlanma belirtileri gösteriyor. Analiz platformu Messari’ye göre, işlem hacmi ve aktif adres sayısı kripto para borsası FTX’in iflası öncesindeki seviyelere geri döndü.

Messari, 12 Ocak’ta Solana ağındaki işlem sayısının Ekim ayı seviyelerine geri döndüğünü gösteren birkaç grafik paylaştı. Analiz platformunun paylaştığı grafiklere göre Solana ağındaki aktif adres sayısı yaklaşık 240 bine yükseldi. Analiz platformu yaptığı değerlendirmede “Tweet’ler ve meme token’lar Solana ağı için son dönemdeki hareketliliğin ana nedeni olsalar da, bu ölçümlere bakarak FTX‘in çöküşünün neden olduklarını görmek zor.” notunu düştü.

Solana Ağındaki NFT İşlem Hacmi de Toparlanıyor

Solscan şu anda ağ veriminin saniyede 3 bin 735 işlem (TPS) civarında olduğunu bildiriyor. Buna ek olarak, ağ üzerinde kümülatif 132 milyar işlem gerçekleştirilmiş durumda. Bununla birlikte, grafikler 12 Ocak’ta işlem başarı oranında sert bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu veri ağın yeniden performans sorunlarıyla karşı karşıya olduğu şeklinde okunabilir.

11 Ocak’ta Solana ağı üzerindeki NFT‘lerde önemli bir toparlanma olduğu görülmüştü. Şu an için Solana’nın NFT ekosisteminin toplam dip değeri 470 milyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu değer de FTX’in iflası öncesi seviyelere geri dönmüş durumda.

Coin98Analytics’e göre Solana, geçtiğimiz hafta aktif adres sayısı bakımından 3.16 milyon ile dördüncü sıraya oturdu. BNB Chain son yedi günde yaklaşık 6 milyon aktif adres sayısı ile listenin başında yer alırken, en büyük altcoin Ethereum ağı mevcut rakamlarla beşinci sırada yer alıyor.

Solana’nın son ağ ve fiyat performansı büyük ölçüde memecoin BONK’un AirDrop’uyla ilişkilendiriliyor. Büyük hype’a neden olan memecoin bir hafta içinde yüzde 80 değer kaybederek yaşananların büyük bir “pump and dump” hikayesi olduğunu gösterdi.