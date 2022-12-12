En büyük altcoin Ethereum (ETH) deflasyonist ihraca geri dönmek üzere. Bu genellikle zincir üstündeki aktivite ve gas tüketimi arttığında gerçekleşir.

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Ethereum ağındaki zincir üstü aktivite hafta sonu boyunca arttı. Bu artış daha fazla gas kullanımına neden oldu ve bunun sonucunda daha fazla ETH yakımı yapıldı. Ethereum ağının Ether (ETH) yakım mekanizması 2021’in Ağustos ayında EIP-1559 ile tanıtılarak kullanıma sunulmuştu.

ETH Yakımında Lider

Ultrasound.Money’in sağladığı verilere göre, Ethereum ağı üzerine inşa edilen XEN token ağı şu anda en yüksek gas tüketicilerinden biri. Son 24 saat içinde XEN ağı, 210 ETH’den fazla ya da yaklaşık 260 bin dolarlık yakım yaptı. Bu rakam en büyük NFT pazar yeri OpenSea, en büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether ve en büyük merkeziyetsiz kripto para borsalarından Uniswap’ın toplam gas tüketiminden daha fazla. Sonuç olarak, Ethereum ihracı sıfıra yakın seviyeye gerilemiş (yıllık yaklaşık yüzde 0,0011) durumda.

“Fair Crypto Foundation” tarafından oluşturulan XEN Crypto, Google’da bulut altyapısı üzerinde çalışan ilk çalışanlardan biri olan Jack Levin tarafından desteklenmektedir. Bu proje, sabit arzı ya da hazinesi olmayan, CEX listelemeleri, yönetici anahtarları ya da değişmez sözleşmeleri bulunmayan bir token ile bireyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bazı gözlemciler Ponzi tipi ekonomisinin HEX token ile benzerlikler taşıdığına dikkat çekiyor.

XEN, Ekim ayı başında piyasaya sürüldü. Ayrıca, herkes tarafından talep edilebilir, basılabilir ve stake edilebilir. Gas tüketimine bakıldığında, token’a ve projeye hala çok fazla ilgi olduğu görülüyor. Bununla birlikte, XEN fiyatı lansman fiyatı olan 0,00037 dolardan yüzde 98,7 oranında düştü.

Yine de XEN basımının gas fiyatlarını yukarı çektiği ve Ethereum ihracını aşağı çektiği görülüyor. Analistlerin de gözlemlediği üzere, Ethereum deflasyonu, zincir üstündeki aktivitenin yeniden artmasıyla bugüne kıyasla çok daha yüksek olacak.

ETH Stake Etme Furyası Devam Ediyor

Öte yandan veriler, ETH stake etmenin de ivme kazandığına işaret ediyor. Beaconcha.in’e göre, mevcut fiyatlarla yaklaşık 19.4 milyar dolar değerinde 15.6 milyon ETH stake edilmiş durumda. Ayrıca, stake edilen miktar tüm arzın yaklaşık yüzde 13’üne karşılık geliyor.

Ethereum geliştiricileri, 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilen The Merge güncellemesinin ardından merakla beklenen Shanghai güncellemesini 2023’ün Mart ayında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, stake edilmesi sonucunda kilitlenen ETH’lerin geri çekilmesini sağlayan EIP-4895’i uygulayacak olması bakımından oldukça önemli.