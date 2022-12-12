Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   O Altcoin’den Ethereum’a Pozitif Etki! İlk Sıraya Oturdu!

O Altcoin’den Ethereum’a Pozitif Etki! İlk Sıraya Oturdu!

En büyük altcoin Ethereum (ETH) deflasyonist ihraca geri dönmek üzere. Bu genellikle zincir üstündeki aktivite ve gas tüketimi arttığında gerçekleşir.
10:40
12 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ağındaki zincir üstü aktivite hafta sonu boyunca arttı. Bu artış daha fazla gas kullanımına neden oldu ve bunun sonucunda daha fazla ETH yakımı yapıldı. Ethereum ağının Ether (ETH) yakım mekanizması 2021’in Ağustos ayında EIP-1559 ile tanıtılarak kullanıma sunulmuştu.

ETH Yakımında Lider

Ultrasound.Money’in sağladığı verilere göre, Ethereum ağı üzerine inşa edilen XEN token ağı şu anda en yüksek gas tüketicilerinden biri. Son 24 saat içinde XEN ağı, 210 ETH’den fazla ya da yaklaşık 260 bin dolarlık yakım yaptı. Bu rakam en büyük NFT pazar yeri OpenSea, en büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether ve en büyük merkeziyetsiz kripto para borsalarından Uniswap’ın toplam gas tüketiminden daha fazla. Sonuç olarak, Ethereum ihracı sıfıra yakın seviyeye gerilemiş (yıllık yaklaşık yüzde 0,0011) durumda.

“Fair Crypto Foundation” tarafından oluşturulan XEN Crypto, Google’da bulut altyapısı üzerinde çalışan ilk çalışanlardan biri olan Jack Levin tarafından desteklenmektedir. Bu proje, sabit arzı ya da hazinesi olmayan, CEX listelemeleri, yönetici anahtarları ya da değişmez sözleşmeleri bulunmayan bir token ile bireyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bazı gözlemciler Ponzi tipi ekonomisinin HEX token ile benzerlikler taşıdığına dikkat çekiyor.

XEN, Ekim ayı başında piyasaya sürüldü. Ayrıca, herkes tarafından talep edilebilir, basılabilir ve stake edilebilir. Gas tüketimine bakıldığında, token’a ve projeye hala çok fazla ilgi olduğu görülüyor. Bununla birlikte, XEN fiyatı lansman fiyatı olan 0,00037 dolardan yüzde 98,7 oranında düştü.

Yine de XEN basımının gas fiyatlarını yukarı çektiği ve Ethereum ihracını aşağı çektiği görülüyor. Analistlerin de gözlemlediği üzere, Ethereum deflasyonu, zincir üstündeki aktivitenin yeniden artmasıyla bugüne kıyasla çok daha yüksek olacak.

ETH Stake Etme Furyası Devam Ediyor

Öte yandan veriler, ETH stake etmenin de ivme kazandığına işaret ediyor. Beaconcha.in’e göre, mevcut fiyatlarla yaklaşık 19.4 milyar dolar değerinde 15.6 milyon ETH stake edilmiş durumda. Ayrıca, stake edilen miktar tüm arzın yaklaşık yüzde 13’üne karşılık geliyor.

Ethereum geliştiricileri, 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilen The Merge güncellemesinin ardından merakla beklenen Shanghai güncellemesini 2023’ün Mart ayında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, stake edilmesi sonucunda kilitlenen ETH’lerin geri çekilmesini sağlayan EIP-4895’i uygulayacak olması bakımından oldukça önemli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Binance’ın Listelediği O Altcoin İçin Şok Eden Rapor!
Binance’ın Listelediği O Altcoin İçin Şok Eden Rapor!
Dikkat! Bu Hafta Gözler 4 Altcoin’de! Tecrübeli Analistten Kritik Açıklama: Devam Edecek!
Dikkat! Bu Hafta Gözler 4 Altcoin’de! Tecrübeli Analistten Kritik Açıklama: Devam Edecek!
Dikkat! SHIB’de Heyecanlandıran Gelişme! İşte Yıl Sonu Fiyat Tahmini!
Dikkat! SHIB’de Heyecanlandıran Gelişme! İşte Yıl Sonu Fiyat Tahmini!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Magic (MAGIC) Coin Nedir?
Magic (MAGIC) Coin Nedir?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022