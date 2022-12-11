BTC'nin 17 bin 300 dolardan 16 bin 700 dolara düşmesiyle volatilite iyiden iyiye düştü. Aynı dönemde kripto para borsası Binance'ın coin'i Binance Coin (BNB) piyasa yapısında bir yükseliş kırılımı kaydedildi ve böylece altcoin'de geri sayım başlamış oldu.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 9 Kasım’dan bu yana 17 bin 700 dolar ila 15 bin 600 dolar aralığında işlem görüyor. Özellikle son iki haftalık işlemlerde, BTC’nin 17 bin 300 dolardan 16 bin 700 dolara düşmesiyle volatilite iyiden iyiye düştü. Aynı dönemde kripto para borsası Binance’ın coin’i Binance Coin (BNB) piyasa yapısında bir yükseliş kırılımı kaydetti. Ancak, BNB için 313 dolar seviyesinde boşalara karşı sert bir direnç oluşmuş durumda. BNB’nin vadeli işlem hacmi son 10 günde düştü. Bu, Binance Coin’in daha fazla kayıp yaşayabileceği anlamına geliyor. Alıcılar, böyle bir düşüşte long pozisyona girmek için potansiyel fırsat ile karşı karşıya olabilir.

Binance Coin’in Piyasa Performansı

18 Kasım’da görülen fiyattaki düşüş, bir emir bloğu oluşmasına neden oldu. O zaman piyasa yapısı düşüş trendindeydi. Bundan birkaç gün sonra, 276 dolar seviyesinin üzerine çıkan güçlü bir yükseliş bu düşüş fikrini tersine çevirdi ve boğalar bir kez daha yükselişe geçti. Yukarı yönde piyasa yapısında kırılım görüldü ve bunu 313 dolara kadar olan bir yükseliş takip etti. Yukarıdaki grafikte sınırları mavi çizgi ile çizilen düşüş emri bloğu bir yükseliş kırılımına dönüşmüş durumda.

Bu volatilite hızlı olduğu için grafiklerde verimsizlik oluştu. Bu adil değer boşluğu 275 ila 290 dolar arasında yer alıyor. FVG, 276 dolarlık önem seviyesinin yanı sıra yükseliş kırılımı ile de birleşiyor. Bu nedenle bu bölgenin yeniden ziyaret edilmesi alıcıların ilgisini çekebilir. Daha düşük zaman dilimlerinde, alıcıları bir fırsatın ortaya çıkabileceği konusunda uyarmak için 260-270 dolar seviyesine yakın bir salınım başarısızlığı modeli kullanılabilir. Yukarıda, kar almak isteyen yatırımcılar için 300-315 dolara doğru bir hareketten faydalanılabilir.

BNB‘nin grafiğindeki RSI, Aralık ayının başından bu yana 50 (nötr) seviyesine yakın seyrediyor. Bu, BNB’nin arkasında güçlü bir momentum eksikliği olduğunu gösteriyor. Ayrıca, OBV ve CMF de son birkaç gündür yatay seyirde.

BNB İçin Zincir Üstü Veriler

Geçtiğimiz haftanın işlemlerine göre ne satıcılar ne de alıcılar baskın. 60 günlük MVRV ise bir kez daha düşüşe geçti ve ortalama coin yaşı kısa vadeli birikime işaret ediyor.

Zincir üstü (on-chain) analiz şirketi Santiment‘ın sağladığı veriler, 60 günlük MVRV oranının son aylarda yerel tepeleri saptamak için iyi çalıştığını gösteriyor. Bu durum 3 ve 26 Kasım tarihlerinde de yaşandı. Bu yazının hazırlandığı sırada MVRV sıfıra yakındı. Önceki MVRV zirvesinden bu yana, ortalama coin yaşı (90 günlük) ölçütü yükselişteydi. Bu durum, BNB token’larının adreslerinde kaldığını ve ağ genelinde kısa vadeli bir birikime işaret ettiğini gösteriyor.

Vadeli işlem hacmi tarafında ise eğilim henüz yükseliş yönünde değil. 260 dolardan 313 dolara yükselen OI’da sert bir yükseliş gördü. Ancak bu hareketin ardından hem fiyat hem de OI yavaşça geriledi. Bu, BNB‘de long pozisyon alan trader’ların cesaretinin kırıldığına işaret ediyor olabilir.

Özetle, 270-280 dolar doğru bir hareket alım fırsatları sunsa da, boğalar alım yapmadan önce bir giriş tetikleyicisi beklemeli.