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NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!

Emlak sektöründe gelen bu hamle NFT'leri gerçek hayat ile birleştiriyor ve geleceğe dair nelerin gerçekleşebileceğini gösterir nitelikte.
10:00
19 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu, ilk günlerden beri NFT tartışmasının temel bir bileşeni olmuştur ve her hafta artan miktarda NFT kullanımı ortaya çıkmaktadır. Geçtiğimiz hafta sonu tapusu tokenleştirilen ve OpenSea‘de satılan Güney Carolina‘daki bir evin internette yarattığı heyecan nedeniyle bu hafta emlak piyasasından başka bir yere bakmaya gerek yok.

Evin satışını çevreleyen bazı ayrıntıların yanı sıra bunun NFT ve konut piyasalarını nasıl etkileyebileceğini inceleyelim.

Sanat, NFT’nin büyümesi için başlangıç noktası olmuştur ve kamu hizmeti bu büyümeyi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Bu, sanat odaklı NFT’leri hiçbir şekilde azaltmıyor veya azaltamıyor. Aksine NFT’lerin daha da ana akım uygulamalara girmesi için gereken ivmeye işaret ediyor. Fayda odaklı NFT’ler yeni olmasa da, NFT’lerin giderek daha benzersiz kullanım durumlarının ortaya çıktığı zamanlardayız.

Bunun en son örneği, Güney Carolina‘nın Columbia kentindeki bir evin OpenSea NFT pazarında bir listeleme ile emlak alanında yaşandı. NFT, emlak Fintech firması Roofstock tarafından işletilen bir web3 mülkü tarafından listelendi ve üç yatak odalı ev 175.000 dolara satıldı. İşlemde OpenSea kullanıldı ve hatta OpenSea’nin NFT özellik ekranı aracılığıyla metrekare ve inşa yılı gibi mülk özellikleri görüntülendi. Ayrıca firmanın Origin Protokolü destekli yerel bir pazar yeri panosu da bulunuyor. Bu, emlak piyasasına sunulan bir dizi yeni araçtır.

Roofstock iştiraki Roofstock Onchain’in sahip olduğu web sitesi, her şeyin üzerinde temiz bir kullanıcı arayüzü sağlarken, Etherscan işlemini de net ve anında sunuyor. İşlem ERC-20 üzerinde USDC aracılığıyla gerçekleşti ve NFT’ler için bir başka benzersiz kullanım durumunu temsil ediyor.

Diğerlerinin yanı sıra, gerçek hayattaki gayrimenkul varlıklarını yansıtan projeler ve mülkleri zincir üzerinde mikro yatırımlar olarak konumlandıran projeler de dahil olmak üzere, web3 ve NFT’lere dayanan çeşitli gayrimenkul girişimleri olmuştur. Yeni NFT piyasası katılımcıları için bir odak noktası olmaya devam ettikçe, daha fazla sıçrama yapma ihtimaline karşı her zaman tetikle olmakta fayda var.

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