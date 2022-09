Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya’da en çok ziyaret edilen sosyal ağlardan bir tanesi olan Reddit takas edilemeyen token yani NFT avatarları 5.000 dolara (4 ETH) satıldı. Böylelikle potansiyel olarak dijital varlıklar için artan bir talebin sinyalini verdi.

The Senses koleksiyonu’na ait bir çift NFT avatarının her biri, Reddit’in koleksiyon avatar NFT’leri arasında şimdiye kadar en kazançlı olduğunu kanıtladı. Avatar NFT’leri The Hands 16 ve The Hands 46’nın her biri 4 ETH’e yabi kabaca 5.000$ karşılığında satıldı. Reddit kullanıcısı Rojom tarafından Collectible Avatar Creator Programının bir parçası olarak oluşturulan serinin şu anda 0,93 ETH taban fiyatı var.

Reddit topluluğunun bir üyesi, satış haberine coşkuyla yanıt verdi. Kullanıcı Imalittlestitious86, “Bu NFT’ler 4 ETH’e satıldı. Bu gerçekten vahşice.” Önemli bir yatırım getirisine dikkat çeken kullanıcı, bu satışların altı rakama çıkıp çıkamayacağını düşünüyor.

Imalittlestitious86 ayrıca başka bir koleksiyonun, Foustlings‘in yükselmeye hazır göründüğünü ve belki de benzer şekilde yüksek miktarlarda satılabilir olduğunu gözlemledi. Reddit’in NFT’lerinin önemini kabul etmek için biraz zaman gerekliliğini ortaya koyan kullanıcı, “Bu hafta klasik Foustling’lerin 400 dolara satılmasıyla zemin gerçekten yükseldi” dedi. Imalittlestitious86, “Bunlardan önce Reddit’in dijital varlıklarından nefret etmeyi düşünmek kesinlikle delilik” dedi. “Reddit, bu dijital karalamalarla kalpleri ve zihinleri değiştiriyor.”

2013’ten beri uygulama içi satın alımlar için kripto para birimini kabul eden uzun süredir kripto dostu bir ortam olan Reddit, NFT’ler olarak kullanıcı avatarları da sunuyor .

Sosyal ağ, 90’dan fazla tasarım oluşturmak için birçok bağımsız sanatçıyla işbirliği yaparken, mevcut NFT’lerin toplam sayısı on binleri aştı. Onları satın alanlara, avatarı platform dışında da kullanmaları için lisans hakları verilir. Reddit, bağımsız yaratıcılar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere çeşitli NFT türleri ve maskotu Snoo’yu içeren özel NFT koleksiyonu CryptoSnoos’u bünyesinde barındırır. Bunlardan birini sahip olmak için kriterlerin bilinmemesine rağmen, platformda daha yüksek itibar kazanan Redditörlerin alıcılar olduğu varsayılmaktadır.