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Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı

09:30
8 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz zaman diliminde dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany & Co. NFT dünyasına hızlı bir giriş yapmak için adım atacağını duyurmuştu ve akabinde hızlı girişini hemen yaptı. Bilirsiniz bu tarz markalar sektöre giriş yaptığı zaman hem fiyat olarak hem de marka isminden dolayı güzel iş yapar konumda oluyor. O yüzden Amerikan lüks mücevher perakendecisi Tiffany & Co. Cuma günü yaklaşık 20 dakika içinde 250 parçalık NFT koleksiyonunun tamamını piyasaya sürdü ve sattı. Her NFT, 30 ether (ETH) yaklaşık 50.000$ karşılığında satıldı. Şirket bu satıştan sonra yaklaşık 12,5 milyon dolar gelir elde etmiş oldu.

Tiffany’nin NFT’leri, CryptoPunk NFT sahiplerine özel dijital kullanılabilirlik hakkı ve onlara NFT’lerini değerli taşlar ve elmaslar içeren özel bir kolyeye dönüştürme hakkı veren NFTiffs” olarak adlandırdıkları bir hak tanıyor. NFTiff’ler, blockchain teknoloji firması Chain tarafından desteklenmektedir.

Tiffany’nin web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, NFTiff satın alanların tokenlerini 12 Ağustos’a kadar kullanmaları gerekiyor . Bu koleksiyonun ana mantığı olan özel kolyelere gelince, NFT olarak satın alma işlemini gerçekleştirenler, gelecek yılın başlarında alıcılara teslim edilmesi planlanıyor. Şuna da dikkat etmekte yarar var! Bir NFTiff sahibi, bir kolyenin gönderilmesinden önce jetonunu satarsa, web sitesine göre kolyeyi alamaz ve her müşteri, satışta en fazla üç NFTiff satın alma hakkına sahip oluyor.

Tiffany, NFTiff’leri hızla satarken, en düşük satın alma fiyatı şu anda bir NFTiff’in satışa sunulduğu ilk andaki satış fiyatından biraz geriledi. Takipçi NFTGo’ya göre, mevcut taban fiyat yaklaşık 27 ETH veya 46.000 dolar, bu da sahipleri için hafif bir kayıp anlamına gelebilir.

Lakin şu an ne kadar bu durum geri çekilme olarak görülse de markanın isminden ve gelecek zamanlarda çıkarabileceği utility’ler ile fiyatta ekstra ivmelenmeler olabilir.

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