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Binlerce bireysel kullanıcı tarafından desteklenen ve kablosuz iletişim protokollerine güç veren Blockchain ağı Helium, kendi amaca yönelik Layer 1 Blockchain’inden ayrılarak Solana Blockchain‘ine geçiş için hazırlanıyor.

Büyük Göç Son Çeyrekte Tamamlanacak

Başlangıçta sensörler ve izleyiciler gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını güç vermeye odaklanan ağ, şu anda operatörlerin ağın yerel varlığı HNT coin ile teşvik edildiği 950 binden fazla düğüme (nodes) veya aktif HotSpot’a ev sahipliği yapıyor.

Helium Vakfı, bugün sabah saatlerinde sona eren ve toplam 7 bin 447 oy kullanılan topluluk oylamasının ardından Helium İyileştirme Önerisi’ni (HIP 70) topluluğun yüzde 81,41’inin desteklediğini duyurdu. Duyuruya göre, geçişin bu yılın dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor ve geçişin tamamlanmasının ardından Halium Wallet‘ın yeni sürümü kullanıma sunulacak. Geçiş, Helium ekosisteminin Solana ağında yayınlanacak olan HNT, MOBILE ve IOT token’larını etkilemeyecek. HNT sahipleri, ayrıca Solana ekosistemindeki Phantom veya Solflare gibi diğer cüzdanları da kullanabilecekler.

Kitlesel olarak ölçeklenen merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) desteklemek için tasarlanan Solana, şu anda CoinMarketCap’in verilerine göre 11.4 milyar dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasalarının en büyük dokuzuncu kripto parası. Helium Network’ün yaratıcısı Nova Labs’in akıllı telefonlar için 5G kablosuz hizmeti Helium Mobile’ı başlatmak için Alman telekom devi T-Mobile ile ortaklık kurduğu haberlerinin hemen ardından gelen bu haber ile ağın yerel varlığı HNT yönünü yukarı çevirdi. HNT yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,52 yükselişle 4,70 dolardan işlem görüyor.

Ağın Ölçeklendirmesine Odaklanılacak

Helium Vakfı‘nın COO’su Scott Sigel’e göre Solana Blockchain’ine taşınmak, projenin “kablosuz ağları geniş ölçekte dağıtma ve yönetme konusunda iddialı misyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak. Sigel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Solana, dünyanın en önemli merkeziyetsiz girişimlerinden bazılarına güç veren kanıtlanmış bir geçmişe sahip ve bunlar bizim ortak olmamız için bariz bir seçimdi. Solana Blockchain’ine geçmek, çabalarımızı Blockchain’in kendisini yönetmek yerine ağı ölçeklendirmeye odaklamamızı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Helium Vakfı, Blockchain’ler arası geçiş planını ilk olarak Ağustos ayında önermiş, yapılan analizlerin ardından geliştiricilerin ağırlıklı olarak Solana’yı tercih ettiklerini belirtmişti. Vakıf, geçişin kullanıcılara “donanım ve yazılım cüzdanları, DeFi, NFT pazar yerleri ve Solana ekosistemindeki diğer uygulamalarla birleştirilebilirlik şeklinde daha iyi erişim” sağlayacağını vurguladı. Vakıf’a göre Solana Blockchain’ine geçmenin bir diğer avantajı, cihazlar için veri aktarımının daha ​​hızlı, daha güvenilir ve daha ölçeklenebilir hale gelmesi ve ağın kendi token’ının Solana ekosistemindeki diğer yenilikçi projelerle doğal olarak uyumlu hale gelecek olması.

Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, Blockchain’ler arası göç için konuşmuş ve “Solana ve ölçeklenebilirlik, düşük maliyet ve enerji verimliliğindeki başlıca farklılaştırıcıları, Helium’un iddialı misyonunu gerçekleştirmesi için ideal bir temeldir. Helium topluluğunun Solana ağına geçme kararı, Helium ekosisteminin bir sonraki büyüme aşamasının temeli olarak Solana‘nın muazzam onayıdır.” ifadelerini kullandı.