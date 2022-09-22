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Bloomberg ve Santiment tarafından paylaşılan güncel verilerine göre, Ethereum’da (ETH) endişe veren gelişmeler yaşanıyor.

Santiment: Merge Sonrası, Balinalar Satıyor!

Merge güncellemesinin başarıya hayata geçmesinin ardından ballinalar yeniden satmaya başladı. Ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle, Ethereum Temmuz’daki seviyelerine düşmüştü. Son altı gün içinde, 1.000 ila 10.000 ETH’ye sahip adresler, toplam varlıklarının %2,24’ünü sattı. Santimet’e göre satış baskısında kayda değer bir artış, meydana geldi. Ethereum’un yüksek likiditesine ve piyasa değerlerine rağmen, Fed’in faiz artırımları ve piyasadaki belirsizlik yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Santiment tarafından paylaşılan grafik, Ethereum’un Merge öncesi devasa bir birikim süreci yaşadığını ancak güncelle sonrası büyük oranda satışların maydana geldiğini ortaya koyuyor.

Bazı analistler Merge’ün, hem Ethereum hem de genel olarak kripro para piyasası için haftalar öncesinden umut ışığı olacağını iddia ettiler. Sosyal medyadaki çılgınlık ve birikim süreci, Ethereum’un güncellemeden birkaç gün önce %10’dan fazla artmasının nedeniydi. Ne yazık ki Merge’e yönelik heyecanın kaybolmasının hemen ardından Etherum değer kaybetmeye başladı. Ethereum, 50 günlük Hareketli Ortalamanın altına düştüğü ve artık yükseliş trendinde olmadığı için teknik görünüm de iç karartıcı. ETH’nin işlem hacmi ise sabit durumda. Analistlere göre, kripto para piyasası öngörülebilir gelecekte toparlanmazsa, yeni düşük seviyelere doğru bir düzetme görebiliriz.

Bloomberg: Ethereum, Bu Seviyelere Düşebilir

Ethereum, bu hafta %22 oranında değer kaybetti. Bu, Haziran ortasından bu yana en yüksek seviye. Bloomberg’e göre, teknik analize dayalı veriler, ETH’de daha fazla düşüşe işaret ediyor. Ethereum’un göreli güç endeksi (RSI) bugün “aşırı satım” bölgesi olan 30’un altına düştü. Endeks, basitçe aşırı alım – aşırı satım sinyalleri üretir. Fiyatın yükselişindeki ve düşüşündeki dengesizlikleri ve bu dengesizliklerin normalleşme hızını ölçer. Bu ölçüme göre de yatırımcıya al-sat sinyalleri üretir. Bloomberg analistlerine göre, endekse yönelik tarihi verileri incelediğimizde ETH’nin % 15’in üzerinde düşmesi ihtimaller arasında. ETH, an itibariyle 1.295 dolardan işlem görüyor.

Merge sonrası Ethereum’un yeni doğası ve statüsüne yönelik tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (POS) sistemine geçişinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’den kritik açıklamalar geldi. Gensler geçen hafta yaptığı açıklamada, Hisse Kanıtı kullanan kripto paraların federal menkul kıymetler düzenlemelerine tabi olabileceğini vurguladı. Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşma yapan SEC başkanı, yine sektörde endişe yarattı. Senato’nun sorularını yanıtlarken, SEC başkanı Ethereum’a yönelik açıklamalar da yaptı. Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü