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NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?

Dünyanın en önemli NFT projelerinden birisi olarak kabul edilen Bored Ape Yatch Club projesi eski günlerini arıyormuş gibi görünüyor.
01:30
11 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT‘lerin %90’ından fazlasına benzer şekilde BAYC, yılın yedinci ayında olumsuz piyasa duyarlılığı nedeniyle satış hacminde önemli bir düşüş yaşadı. Bored Ape Yacht Club, 10 Ağustos itibariyle 2,3 milyar doları aşan satış hacmiyle CryptoPunks’ın üzerine çıkarak tüm zamanların en büyük ikinci NFT’si oldu. Yapılan araştırmaya ve CryptoSlam’in verilerine göre Bored Apes’in satış hacmi yaklaşık 52.7 milyon dolar.

Bu ölçü, BAYC projesinin popülaritesi nedeniyle küçük görünse de, Otherdeeds, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Bored Ape Kennel Club (BAKC), CryptoPunks, Axie Infinity ve NBA Top Shots incelendiğinde bu projelerin satışlarını gölgede bıraktı. Ancak Temmuz ayı satışları, Haziran ayındaki 82 milyon dolarlık hacme göre %36 düşüş gösterdi.

BAYC Satışlarındaki Düşüş Neden?

Temmuz ayından itibaren benzersiz alıcı sayısındaki düşüşe baktığınız zaman, satışlardaki düşüş, 290 benzersiz alıcı ve 515 işlemle, işlem sayısında düşüşe neden oldu. Haziran ayına kıyasla tekil alıcılarda (424) ve işlemlerde (748) %31 düşüş yaşandı.

Bored Ape’lerin satışlarda zirveye ulaştığı Ocak ayındaki metrikler incelendiğinde, benzersiz alıcılar 937’de 1.456 işleme karşılık geliyordu. Ocak ayında satış hacmi yaklaşık 346 milyon dolardı. 60 milyon dolardan az bir gelir elde ettikten sonra, Bored Apes, Ocak ayındaki satışlarının 294 milyon dolarını kaybederek yılın en düşük seviyesine ulaştı. Benzersiz alıcılar ve işlem sayılarının yanı sıra ortalama satış değeri de düştü. Ortalama satış değerinde Ocak ayında 238.139 dolardan Temmuz ayında 102.334 dolara %57’lik bir düşüş yaşadı.

APE Fiyat Tepkisi

1 Temmuz’da 4.63 dolar işlem fiyatıyla açılan APE, aylık en yüksek seviyesi 7.26 dolara ulaştı, ayın en düşük seviyesi 4.20 doları test etti ve 6.72 dolarda kapandı. Genel olarak, satış hacmindeki düşüşe rağmen, Temmuz ayında APE’nin açılış ve kapanış fiyatı arasında %45’lik bir artış oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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