Üç ay önce, oyuncuların oyun NFT’lerini keşfetmeleri, satın almaları ve satmaları için yeni bir pazar yeri olan Fractal doğdu. Twitch kurucusu Justin Kan oyun ve NFT’lerin gelecekte birlikte çok büyük işler yapacağını düşünüyor. Bunun için blockchain tabanlı oyun projelerini desteklemek adına launchpad görevi üstlenen Fractal’ı kurdu.

Fractal

1 Şubat’ta oyunların NFT koleksiyonlarını halka sunmasına yardımcı olmak için Fractal Launchpad başlatıldı. Kripto para piyasalarında belki de en büyük sorun yatırımcıları dolandırmayı hedefleyen kötü niyetli girişimlerdir. Fractal ekibi bu sorunun önüne geçmek için detaylı bir filtreme sistemi oluşturdu. Bugüne kadar Fractal’a başvuru yapan girişimlerin sadece %5’ine onay verildi.

House of Sparta, Tiny Colony, Yaku Corp, Cinder, Nekovverse, Metawana, MetaOps ve Psyke ön satışları Fractal üzerinden başarıyla yapıldı. Bazı ön satışlar dakikalar içinde biterken bir kısmının sona ermesi saatler sürdü. Daha önce House of Sparta aracılığıyla nasıl NFT kazancı elde ettiğimi anlatmıştım.

35 Milyon Dolarlık Yatırım

Tohum finansman turunu başarıyla tamamlayan Fractal müjdeyi bugün akşam saatlerinde verdi. Toplamda 35 milyon dolarlık yatırım aldılar. Tur, Andreessen Horowitz, Solana Labs, Animoca Brands, Coinbase Ventures, Play Ventures, Position Ventures, Zynga kurucusu Mark Pincus, Crossover, Shrug Capital, TerraForm Labs CEO’su Do Kwon, Tim Ferriss, Paradigm ve Multicoin Capital tarafından yönetildi. Eric Glyman ve Karim Atiyeh (Ramp), Twitch’in kurucu ortağı Kevin Lin, Zynga’nın kurucu ortağı Justin Waldron, dao5’in kurucusu Tekin Salimi ve çok daha fazla yatırımcı katılım gösterdi.

Fractal’ın en büyük hedefi 100 milyon kripto para kullanıcısını oyunlar aracılığıyla ekosisteme dahil etmek. Hali hazırda platformda çok fazla proje var ve bunların neredeyse tamamı erken dönem yatırımı için uygun fiyatlardan alıcı buluyor. Solana ekosistemindeki en ilgi çekici launchpad olan Fractal resmi açılışını ocak ayında yapmıştı. Üç ay gibi kısa bir sürede ulaştıkları seviye, 100 milyon hedefinin de imkansız olmadığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.