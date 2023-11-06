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NFT Piyasasında Yükseliş Dönemi Başladı mı? Veri Analiz Platformundan Dikkat Çeken Rapor

Özet

  • Nansen tarafından sağlanan verilerde NFT satışlarında istikrarlı bir artış yaşandı.
  • Son 30 günlük hacim değerlerine göre Blur, piyasa lideri olarak dikkat çekti.
  • Ayrıca son 30 günde NFT yatırımcı sayısı %12 arttı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:55
6 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Blockchain veri analiz platformu Nansen, yeni paylaşımı ile NFT yatırımcılarının dikkatini çekti. Buna göre platform tarafından sağlanan verilerde NFT satışlarında Ethereum hacmindeki artış haftalık dönemde istikrarlı bir artış gösterdi. Nansen, X üzerinden yayınladığı bir gönderide 9 Ekim’de sonra eren haftada NFT satışlarının 29.704 Ethereum seviyesinde olduğunu açıkladı.

NFT Piyasasında Neler Oluyor?

Nansen tarafından yapılan paylaşımda bu hacim değerinin yaklaşık 56 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. NFT piyasasında satış hacmi ise haftalık olarak artış yaşadı ve 129 milyon doların üzerinde bir değerle 68.342 Ethereum’a ulaştı. NFT işlem hacminde pazar yeri paylarına bakıldığında, şu anda hacim büyüklüğü olarak lider konumda yer alan NFT pazar yeri Blur son 30 gün içinde en üst sırada yer aldı.

Veri analiz platformu NFTGo’ya göre Blur, son 30 günde yaklaşık 305 milyon dolar değerinde 161.433 Ethereum’luk bir işlem hacmine sahip oldu. Ayrıca, ikincilik sırası yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 52.307 Ethereum işlem hacmine sahip olan rakibi OpenSea’ye gitti.

NFT Yatırımcı Sayısında Artış Yaşandı

İşlem hacmine NFT koleksiyonları açısından bakacak olursak Bored Ape Yacht Club son 30 gün içinde en yüksek işlem hacmine sahip koleksiyon oldu. BAYC koleksiyonu 66,7 milyon dolar değerinde 35.226 Ethereum’luk bir hacim elde etti. Koleksiyonu 14.947 Ethereum ile Mutant Ape Yacht Club ve 9.948 Ethereum ile The Captainz takip etti. CryptoPunks, piyasa değeri açısından en iyi koleksiyon olmaya devam ediyor ancak, koleksiyonun son 30 günde yalnızca 5.773 Ethereum değerinde bir işlem hacmi vardı.

Bu gelişmelerin dışında, NFTGo tarafından alınan veriler son yedi gün içinde NFT yatırımcı sayısında %12’lik bir artış olduğunu gösterdi. NFT alıcı adresleri 22.804 iken satıcılar aynı zaman diliminde 27.308’de kaldı. Ayrıca, NFT tutan cüzdanların sayısı hala 6 milyon civarında görülüyor.

NFT piyasası için işlem hacmindeki artış, NFT piyasası için devam eden düşüş haberlerinin ortasında gerçekleşti. 3 Kasım’da NFT pazarı OpenSea, ikinci güncellemesini piyasaya sürmeye hazırlanırken şirket personelinin yarısını işten çıkardı.

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