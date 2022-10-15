NFT dünyası yeni bir yıldızın doğuşuna tanık olmuş olabilir. Bu NFT projesi sadece 7 dakikada satışını tamamlayarak ikincil market işlemlerine geçti.

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NFT dünyası her gün kendi koleksiyonunu yaratan binlerce kişi veya ekibe ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins oldu. Sir Anthony Hopkins tarafından yaratılmış olan ilk NFT koleksiyonu The Eternal Collection 10 dakikadan kısa bir sürede satılarak tarihe geçmiş gibi görünüyor.

Tüm NFT’ler Eşsiz

NFT ve Web3 odaklı bir tasarım ajansı olan Orange Comet Inc ile ortaklaşa yürütülen bir çalışma sonucunda oluşturulan koleksiyon, aktörün uzun kariyerindeki farklı performanslardan esinlenen 1000 orijinal sinematik sanat eseri içeriyor.

Koleksiyonun OpenSea’deki açıklamasına göre, Sir Anthony Hopkins’in ünlü film kariyeri boyunca canlandırdığı geniş karakter yansımalarının bir yorumunu kavramsallaştıran bu çalışma bütünü, güçlü enerjisini onun uyarıcı ve büyüleyici sanatından alıyor.

Yaratıcı görseller ve animasyonlar Soytarı, aşık, hükümdar, asi, verici” ve ebedi gibi birbirinden farklı isimler taşıyor. Her biri Hollywood aktörünün kariyeri boyunca canlandırdığı çeşitli karakterlerin bir yansımasını temsil ediyor.

NFT ve Web3 odaklı tasarım ajansı Orange Comet Inc, açıklamalarını bir miktar ileriye taşıyarak, koleksiyon satışının OpenSea’nin tarihinde görülmüş olan en hızlı satış olduğunu iddia etti, ancak bu iddia haber yayınlamadan önce ne yazık ki doğrulanamadı ve bu noktada doğruluğu hakkında yorum yapmak pek de doğru olmayabilir.

Ünlü Aktörden Teşekkür Mesajı

Ünlü aktör NFT topluluğuna teşekkür ettiği tweet’inde yaratmış olduğu koleksiyonun tükendiği haberine hâlâ inanamadığını ve şakınlığını belirtti. nBenzersiz 990 adet bire bir NFT görüntüsü, aktörün resimlerini ve çizimlerini içeren imzalı dreamscapes sanat kitaplarını almaktan, Anothony Hopkins ile yakınlaştırma yoluyla samimi tartışmalara ve Hopkins’ten bir mesaj içeren kişiselleştirilmiş NFT’lerin rastgele seçilerek cüzdanlarına atılmasına kadar değişen rastgele seçilmiş yardımcı programlarla birlikte geliyor.

Proje, söylenildiği gibi Opensea tarihinin en hızlı satışı tamamlanan projesi mi oldu bilinmez ama ünlülerin kendi koleksiyonlarını yaratmaları konusunda onları cesaretlendireceği de kesinmiş gibi görünüyor.