Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?

NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?

NFT dünyası yeni bir yıldızın doğuşuna tanık olmuş olabilir. Bu NFT projesi sadece 7 dakikada satışını tamamlayarak ikincil market işlemlerine geçti.
06:30
15 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT dünyası her gün kendi koleksiyonunu yaratan binlerce kişi veya ekibe ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins oldu. Sir Anthony Hopkins tarafından yaratılmış olan ilk NFT koleksiyonu The Eternal Collection 10 dakikadan kısa bir sürede satılarak tarihe geçmiş gibi görünüyor.

Tüm NFT’ler Eşsiz

NFT ve Web3 odaklı bir tasarım ajansı olan Orange Comet Inc ile ortaklaşa yürütülen bir çalışma sonucunda oluşturulan koleksiyon, aktörün uzun kariyerindeki farklı performanslardan esinlenen 1000 orijinal sinematik sanat eseri içeriyor.

Koleksiyonun OpenSea’deki açıklamasına göre, Sir Anthony Hopkins’in ünlü film kariyeri boyunca canlandırdığı geniş karakter yansımalarının bir yorumunu kavramsallaştıran bu çalışma bütünü, güçlü enerjisini onun uyarıcı ve büyüleyici sanatından alıyor.

Yaratıcı görseller ve animasyonlar Soytarı, aşık, hükümdar, asi, verici” ve ebedi gibi birbirinden farklı isimler taşıyor. Her biri Hollywood aktörünün kariyeri boyunca canlandırdığı çeşitli karakterlerin bir yansımasını temsil ediyor.

NFT ve Web3 odaklı tasarım ajansı Orange Comet Inc, açıklamalarını bir miktar ileriye taşıyarak, koleksiyon satışının OpenSea’nin tarihinde görülmüş olan en hızlı satış olduğunu iddia etti, ancak bu iddia haber yayınlamadan önce ne yazık ki doğrulanamadı ve bu noktada doğruluğu hakkında yorum yapmak pek de doğru olmayabilir.

Ünlü Aktörden Teşekkür Mesajı

Ünlü aktör NFT topluluğuna teşekkür ettiği tweet’inde yaratmış olduğu koleksiyonun tükendiği haberine hâlâ inanamadığını ve şakınlığını belirtti. nBenzersiz 990 adet bire bir NFT görüntüsü, aktörün resimlerini ve çizimlerini içeren imzalı dreamscapes sanat kitaplarını almaktan, Anothony Hopkins ile yakınlaştırma yoluyla samimi tartışmalara ve Hopkins’ten bir mesaj içeren kişiselleştirilmiş NFT’lerin rastgele seçilerek cüzdanlarına atılmasına kadar değişen rastgele seçilmiş yardımcı programlarla birlikte geliyor.

Proje, söylenildiği gibi Opensea tarihinin en hızlı satışı tamamlanan projesi mi oldu bilinmez ama ünlülerin kendi koleksiyonlarını yaratmaları konusunda onları cesaretlendireceği de kesinmiş gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022