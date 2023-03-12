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  •   Net Soru Net Cevap! Bitcoin (BTC) Dibi Gördü Mü? 4 Veri Kripto İçin Cevap Veriyor!

Net Soru Net Cevap! Bitcoin (BTC) Dibi Gördü Mü? 4 Veri Kripto İçin Cevap Veriyor!

Kripto para yatırımcıları artık dibi gördü mü? En kötü günler geçti mi? Güncel veriler cevap veriyor.
11:45
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı bu hafta Ocak ve Şubat ayındaki kazançlarının çoğunu iade etti ve yatırımcılar altcoinlerde ciddi kayıplar yaşadı. Peki son düşüşle birlikte kripto para piyasaları dibi gördü mü? Yatırımcıların izlemesi gereken 4 veri bize ne söylüyor? Güncel veriler ve Bitcoin’in dört yıllık döngülerine göre beklentiler neler?

Kripto Dibi Nasıl Tespit Edilir?

Bitcoin Cycle Extremes göstergesi adı verilen yeni ve güçlü bir on-chain analiz aracı piyasaya sürüldü. Bitcoin piyasasındaki aşırı satış, alış gibi koşulları tespit için geliştirilen bu araç bize en merak edilen sorunun cevabını verebilir. Tek başına veya birlikte ele alınabilecek çok fazla araç ve metrik var. Bunlar, aşırı piyasa koşullarını belirlemede kendi başınıza fikir sahibi olmanızı sağlar. Bununla birlikte, daha fazla göstergenin bu birleşimini otomatikleştirmenin ve bunları tek bir ortak metrik haline getirmenin bir yolu vardır. Bitcoin piyasasının birçok bileşenini ve faktörünü hesaba katmak, potansiyel zirveleri ve dipleri daha doğru bir şekilde belirlemeyi amaçlamaktadır.

Glassnode’un yeni aracı Cycle Extremes, tek bir veri setine dayanmayan, ancak birkaç temel ölçütü tek bir sinerjik bütün halinde birleştiren böyle bir gösterge oluşturmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu birleşik metrikte bir aşırı koşul sinyali ortaya çıkarsa, bunun gücü ayrı bileşenlerden çok daha fazla olacaktır.

Glassnode’un Cycle Extremes göstergesi, BTC döngülerinin zirvelerini veya diplerini belirlemede tarihsel olarak yüksek doğruluk gösteren en popüler dört ölçütü dikkate alır. Spesifik olarak, aşağıdaki osilatörlerin uç noktalarından +/- 1 standart sapmayı ölçer.

  • MVRV Oranı (yeşil) tüm piyasa için gerçekleşmemiş kar/zararı gösterir
  • aSOPR (sarı) gerçekleşen kar/zararın aşırı seviyelerini ölçer
  • Puell Multiple (mavi) BTC madencilerinin göreceli gelir ve karlılığını gösterir
  • Rezerv Riski (kırmızı) madeni paraların birikim derecesini gösterir

Bitcoin (BTC) Dibi Gördü Mü?

Yukarıdaki metriklerin her biri, aşırı yüksek veya düşük bir değere ulaştığında 1 veya -1 ikili değerini verir. Bu arada, Cycle Extremes göstergesi bu değerleri dört ölçüt için de toplar. Gösterge, 4 bileşeninden en az 3’ünün bir araya gelmesi durumunda bir Bitcoin piyasası zirvesini veya dibini tanımlar. Peki bu araca göre Bitcoin dibi gördü mü? Kripto para ayı piyasası ne zaman bitecek? Grafik, devam eden ayı piyasasının uç noktalarının Haziran ortası ile Aralık 2022 sonu arasında ortaya çıktığını göstermektedir. Bitcoin piyasasındaki toparlanma ve 2023’ün başından bu yana 25.000 dolarlık zirveye yükselişle birlikte, aşırı aşağı yönlü sapmanın mavi sinyalleri kayboldu. Fakat Bitcoin fiyatının 20.000 dolara düşüşü göstergede başka bir sinyal oluşturmadı.

Araca göre şimdilik dip bölgeden dönülmüş gibi görünüyor ancak bunun 6 ay daha kabaca devam etmesi gerekecek. Öte yandan, önceki makro diplerde, Aşırı Döngülerden gelen mavi sinyaller bu kadar dağınık değildi. Sadece 2014-2015 dipleri mevcut döngü dip yapısına biraz benzemektedir. Bununla birlikte, sinyallerin mevcut dağılımı hala rekor seviyededir.

Glassnode aracı bize uzun vadede dip bölgeden çıkıldığını ve artık ayı piyasalarının en kötü günlerinin geride kaldığını söylüyor. Elbette bu değişebilir ve kripto para sektörünün artan karmaşıklığı, küresel bir bakış açısı ve analitik yenilikler gerektirmektedir. Aynı zamanda, asla yanılmayan sihirli göstergeler olmadığını da bilmeliyiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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