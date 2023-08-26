Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.000 dolardan alıcı buluyor ve kriptoda kümülatif değer 1,05 trilyon dolara geriledi. Bitcoin hakimiyeti 48,5 seviyesindeyken hacimsizlik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki düşüşte 70 milyar doları aşan hacim tekrar 30 milyar doların altına indi. Peki kripto paralarda kısa vadede neler oldu ve neler olması bekleniyor? Bitcoin özelinde genel piyasa görünümü bize ne anlatıyor?

Kripto Paralar Neler Oluyor?

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell bugün yaptığı Jackson Hole konuşmasında enflasyonun halen çok yüksek olduğu ve merkez bankasının gerektiğinde faiz oranlarını daha da yükseltmeye açık olduğu konusunda uyarıda bulundu. Açıklamaların ardından önümüzdeki ay faizlerin artırılması beklentisi arttı. Aşırı iyimserli bir kez daha darbe mi alıyor? Evet, kesinlikle böyle oluyor.

Bununla birlikte, kısa bir satış dalgasının ardından ABD hisse senedi piyasalarının günlükte toparlanmış olması olumlu bir işaretti. Pantera Capital ve daha birçok uzman gözünü halving’e dikti. 2024 ikinci çeyreğinde yaşanacak birçok önemli gelişme var ve bu anlatıyı destekliyor. Kripto paralar her döngüde yaptığı şeyi tekrarlarsa bugünlerin sıkıcılığı önümüzdeki yıl aynı günlerde yüzlerde bir tebessüm olarak kalabilir.

Bitcoin (BTC) Fiyat Analizi

Piyasayı domine eden BTC ve altcoinlerin çoğu (stablecoinler hariç elbette) onunla pozitif korelasyon paylaşıyor. Korkutucu olan şey birçoğunun destek hatta ATL (tüm zamanların en düşük fiyatı) seviyelerine yakın seyrediyor olması. Olası bir yüzde 10’luk BTC düşüşü altcoinlerde çarpan etkisi oluşturabilir.

Şimdi Bitcoin fiyatının güncel görünümüne dönersek 23 Ağustos’ta fiyat 26.833 dolarlık genel direnç seviyesinden bir kez daha geriledi ve bu da dirençlerde satışların sürdüğünü gösteriyor. En son bunu söylediğimizde fiyat 29.700 dolar direncinden dönüyordu.

Eğer satışlar devam ederse BTC fiyatı 26.833 ile 24.800 dolar arasında sıkışıp kalabilir. Bir aralığın desteğine yakın sıkı bir konsolidasyon, boğalar tarafından agresif bir alım yapılmadığını gösterdiğinden düşüş işaretidir. Aşağı doğru eğimli 20 günlük üstel hareketli ortalama (27.463 dolar) ve aşırı satım bölgesindeki göreceli güç endeksi (RSI) boğaların teslim olmuş gibi göründüğünü söylüyor.

BTC olur da 24.800 dolar altında kapanışlar yaparsa vadeli işlemlerdeki stop tetiklemeleri ve panik satışlarıyla 20.000-22.000 dolar aralığına kadar hızlı bir düşüş görebiliriz. Boğaların 20 günlük EMA’nın üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Eğer bunu başarırlarsa tekrar 29.055 dolarlı fiyatlar ziyaret edilebilir.