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Ne Litecoin Ne Shiba Inu! Dikkat Edilmesi Gereken Bu Altcoin Hepsini Geride Bıraktı!

Tüm kripto paraların belki de ayakta kalmak için mücadele ettiği 2022 yılının sonunda çok önemli bir olay yaşandı. Altcoin 3 rakibini geride bıraktı.
19:50
29 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

TRON (TRX) son zamanlarda sadece bir değil, üç kripto para birimini tersine çevirerek dikkatleri üzerine çekti. TRX, Litecoin, Polkadot ve Shiba Inu’yu tahtından indirerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 12. kripto parası haline geldi.

Bu muazzam gelişme, fiyat çok da net bir artışa sahne olmadan gerçekleşti. CoinMarketCap’e göre, TRX’in fiyatı geçen hafta yaklaşık %2 düştü ve yazının yazıldığı sırad 4,9 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 0,05402 dolardan işlem görüyordu.

Doğru Giden Ne Oldu?

TRX’in fiyatı umut verici bir yükseliş kaydetmeyi başaramamış olsa da, birkaç ölçüm geçen hafta TRON lehine gerçekleşti. Örneğin, TRON’un geliştirme faaliyeti, geliştiricilerin daha fazla çabasını yansıtan keskin bir artış kaydetti. TRX’in hacmi de geçen hafta yükseldi ve bu da olumlu bir işaret oldu.

DeFiLlama’nın verilerine göre, TRON ağında kilitlenen toplam değer 27 Aralık’ta hafif bir artış gösterdi. Yalnızca bu değil, TRON’un toplam NFT işlem sayısı ve USD cinsinden işlem hacmi arttığı için TRX’in NFT ekosisteminde de büyüme kaydedildi.

Ancak, TRON’un Binance fonlama oranı düşük kaldı ve bu da biraz sıkıntı yarattı. Bir diğer olumlu gelişme de TRON DAO’nun Enterprise Ethereum Alliance’a (EEA) katılmasıyla yaşandı. Bunu takiben TRON DAO, Ethereum’un ticari ilerlemelerinin ve benimsenmesinin hızını artırmak için AÇA ve üyeleriyle birlikte çalışacak.

Boğalar Ayılara Karşı: Kim Kazanacak?

TRON’un günlük grafiğine bakıldığında boğaların ve ayıların birbirlerine karşı avantaj elde etmeye çalıştıkları görülüyor. Üstel hareketli ortalama (EMA) şeridi, 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki boşluğun minimum düzeyde olduğuna işaret etti.

MACD’de boğalar ve ayılar birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele ederken benzer bir yapı gösterdi. Göreceli güç endeksi (RSI) nötr görünüyordu ve bu da piyasanın hala net bir yöne sahip olmadığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, Chaikin para akışı’nın (CMF) pozisyonu nispeten yüksekti ve boğaların üstün gelme ihtimali de buna bağlı olarak daha yüksek olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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