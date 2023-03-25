Ortaya koyduğu analizleri ile yakından takip edilen üst düzey kripto para analisti ve trader'ı Cred, son 7 günde değerini artıran dört altcoin için muhtemel yol haritasını çıkarırken aralarından birisinde yüzde 90'ı bulan bir ralli beklediğini açıkladı.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Ortaya koyduğu analizleri ile yakından takip edilen üst düzey kripto para analisti ve trader’ı Cred, son 7 günde değerini artıran dört altcoin için muhtemel yol haritasını çıkarırken aralarından birisinde yüzde 90’ı bulan bir ralli beklediğini açıkladı.

Analistin Yükseliş Beklediği İzleme Listesindeki 3 Altcoin

Anonim kripto para analisti Cred, yeni strateji oturumunda izleme listesindeki ilk altcoin olan XRP‘nin (XRP) 0,414 dolardaki direncin üzerinde kaldığı sürece fiyattaki yükselişin devam edeceğini belirterek “Eğer bu kırılma gerçekleşir ve XRP haftalardır süren satışları geride bıraktığını göstererek trend silme mumları yakacak yaparsa bence fiyat için mıknatıs görevi görecek ya da fiyatı kendine çekecek seviye yaklaşık 0,50 ila 0,60 dolar arası olur.” dedi.

XRP’nin ardından akıllı sözleşme protokolü Cardano‘ya (ADA) geçen Cred, piyasa değerine göre en büyük 7’nci kripto paranın teknik görünüme saygı duyduğunu ve Şubat ayında ulaştığı 2023’ün en yüksek seviyesi olan 0,42 doları tekrar ziyaret edebileceğini söyledi:

Bence 0,35 doların altında günlük mum kapanışı görmediğiniz sürece ve 0,35 dolar bir sıçrama noktası olacak ve böyle bir sıçrama olacak olursa yüksek zaman diliminde sorun çıkarabilecek bir sonraki bölge 0,41 dolar civarı olur. Ve eğer bu bölge de geçilecek olursa fiyat 0,40 dolar, 0,60 dolar ve 0,50 doları ortalayan bir aralığa gidebilir. Ancak kısa vadede 0,35 ila 0,42 dolar arasında oldukça net işlem seviyelerimiz olduğunu düşünüyorum.

Cardano’nun ardından Solana‘ya (SOL) geçen anonim kripto para analisti, piyasa değerine göre en büyük 12’nci kripto paranın 20 dolardaki desteğin üzerinde kalmayı başardıktan sonra ikili dip formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti. Cred’e göre SOL fiyatının 20 dolar desteğinin üzerinde kalmasıyla en yakın sıralı hedef 23 dolar ve 26 dolar aralığı:

Esasen yüksek bir zaman dilimi destek seviyesinin hemen üzerinde (20 dolar civarında) oluşan bir ikili dip var. Günlük mum kapanışları 20 – 21 doların altına düşmediği sürece yükseliş devam edecektir. Yükselişin devam etmesiyle aralığın ortasına ve öteki tarafına geçilebilir ki bence bu günlük zaman diliminde Solana grafiği için 22 dolar seviyesi aralığın orta noktası, 24 dolar ise aralığın en yüksek noktasıdır. Biraz daha kontrollü davranmak isterseniz uç noktalara daha yakın bir seviyeyi kullanabilirsiniz. Bu, yaklaşık 20 dolarlık aynı yerel aralık ve ardından 26 dolarlık yüksek aralıkta orta noktanın 23 dolar, 24 dolar olduğu anlamına geliyor.

Analiste Göre Fantom, Büyük Bir Yükseliş İçin Hazırlanıyor

Yatırımcının radarındaki son altcoin ise Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Fantom (FTM). Cred’e göre FTM, 0,43 dolardaki önceki direncinin üzerinde kalma koşuluyla yükseliş trendinde görünüyor:

Durum böyle olduğu sürece, en yüksek seviyeyi geçerek (0,65 dolar civarında) işlem görmesi beklenebilir. Daha sonrası için bir sonraki çekim bölgesi eğer gerçekten etli bir yükseliş olacak olursa 0,70 dolar ila 0,90 dolar aralığı olur.

Fantom, bu yazının hazırlandığı sırada 0,46 dolardan işlem görüyor. Analistin hedefinin üst sınırlarına doğru bir hareket, Ethereum rakibi için yüzde 90’ın üzerinde bir ralli anlamına geliyor.