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Bitcoin‘in (BTC) son altı ayın en yüksek fiyatına ulaşmış olması ve potansiyel bir altcoin rallisine yönelik spekülasyonların artmasının ortasında kripto para piyasası ABD’den gelen birtakım düzenleyici engellerle mücadele ediyor. Bununla birlikte, 2023’ün Ocak ayındaki sürpriz kripto para rallisi yatırımcıların FTX iflasından ve bu iflasın neden olduğu volatilite etkilerinden gelen olasılıklara meydan okuduğunu gösteriyor. Ancak cüzdanında büyük miktarlarda altcoin tutan yatırımcıların bir kısmı mevcut senaryoda piyasaya giriş yapma konusunda hala temkinli hareket ediyorlar. Büyük balinalar, kâr etme fırsatı beklentisiyle varlıklarını yeniden aktif hale getirmeye devam ettikçe bu durumun yavaş yavaş değişti görülüyor. Uzmanlar, bunun kripto kışının nihayet geride kaldığı anlamına geliyor olabileceğini savunurken bir altcoin’in özellikle öne çıktığı görülüyor.

Litecoin, Önemli Gelişmelerle “Fırsat” Bölgesine Geldi

İlginç bir şekilde son birkaç saat içinde Litecoin (LTC) fiyatındaki düşüş altcoin’deki büyük birikime paralel olarak gerçekleşti. Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri tespit ederek bildiren veri platformu WhaleStats’a göre Litecoin şu anda son 24 saat içinde en büyük 100 Binance Smart Chain (BSC) balinası tarafından en çok satın alınan 10 kripto para arasında yer alıyor.

Ünlü kripto para analisti Kong Trading, LTC için 95 dolar seviyesinin kaçınılmaz olan ve fiyatı 110 dolara taşıyacak rallinin güç kazanması adına iyi bir temel olarak hareket edebileceğine dikkat çekti.

LTC’de Son Durum

28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması (halving) heyecanı ile son 3 aydır değerini durmaksızın artıran Litecoin, şu sıralar son sekiz ayın en yüksek seviyesi olan 93 dolar ila 100 dolar aralığında el değiştiriyor.

LTC, 6.93 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 2,36 düşüşle 95,87 dolardan işlem görüyor. Fiyattaki düşüşe rağmen altcoin’in işlem hacminin gün içinde yüzde 36’nın üzerinde arttığı ve 805.4 milyar dolara dayandığı görülüyor.