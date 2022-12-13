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Ne Bitcoin Ne Dogecoin Balinalar Bu Altcoine Hücum Ediyor!

Yatırımcılar gözünü BTC ve DOGE gibi devlere çevirdi ancak balinaların gözü burada.
17:20
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları arkası gelmeyen düşüşlerden artık yılmış olsa da Bitcoin fiyatı bugün yeniden 17.500 dolara tırmandı. Ancak altcoinlerde durum pek parlak değil. Artan Bitcoin dominasyonu altcoinlerin önemli ölçüde eridiğini gösteriyor. BTC fiyatı artmış olsa da altcoinler aynı oranda toparlanabilmiş değil. Bunun da arkasındaki sebep daha fazla düşüşün altcoinleri vuracağı endişesidir.

Balinaların Aldığı Altcoin

Kripto para balinaları Bitcoin ve Dogecoin gibi alternatiflere yeterince ilgi göstermiyor. Ancak Litecoin bir süredir gözde kriptolar arasına girdi. Analitik firması Santiment, kripto balinalarının ayı piyasasının en son bölümünü LTC toplayarak geçirdiğini gösteriyor. Santiment, bir milyondan fazla LTC’ye sahip olan Litecoin adreslerinin Haziran 2017’den bu yana en yüksek seviyede LTC arzına sahip olduğunu belirtiyor. Analiz firmasına göre, “mega balinalar” olarak adlandırılan bu adresler sadece son beş hafta içinde 219,6 milyon dolar değerinde 2,95 milyon LTC biriktirdi.

Kripto paraların gümüşü olarak geçmişte isimlendirilen LTC eskisi kadar popüler bir altcoin değil. Onun yerine BNB, ADA gibi alternatifler piyasa değeri açısından üst sıralara tırmandı. LTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 75 doların üzerinde alıcı buluyordu.

LTC Coin Yorum

Piyasa değerine göre en büyük 13’üncü kripto para olan LTC son 24 saatte %3,44 ve son bir ayda %44’ten fazla artış gösterdi. LTC, Mayıs 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 410,26 dolarlık ATH seviyesinin %81 altında alıcı bulmaya devam ediyor. Birçok altcoinin %95’i aşan kayıplar yaşadığını düşünürsek bu LTC için son derece önemli bir başarıdır. Popüler kripto para analisti DonAlt da yeni bir YouTube videosunda Litecoin‘in yükselişe geçtiğini ve Bitcoin’e karşı kazanımlarını önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.

“LTC grafiğini incelerseniz son zamanlarda tipik boğa piyasası davranışına benzer hareketler yaptığını görürsünüz. Ufak geri çekilmeler görülse de yukarı yönlü sert hareketlerin ben devam edebileceğini düşünüyorum”.

Birkaç analist daha LTC için 120 doların aşan fiyat hedefleri duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde piyasada aşırı volatilitenin kendini göstermesi bekleniyor. Bu LTC’yi olumlu etkileyebilir.

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