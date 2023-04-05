Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesini geçmek için hazırlandığı öngörüsünde bulunarak altcoin yatırımcılarına müjdeyi verdi.

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Kripto para piyasası, geleneksel piyasa ve bankacılık sektöründeki belirsizlik ortamında yukarı yöndeki rallinin tadını çıkarmaya devam ediyor. En büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), yükselişiyle piyasaya öncülük ediyor. Analistler ve piyasa uzmanları, BTC’nin bir başka hamlesinin altcoin’lerin yükselmesiyle sonuçlanabileceği görüşünde.

30 Bin Doların Geçilmesi Altcoin’leri Hareketlendirebilir

2023’e 16 bin 500 dolar fiyatla giriş yapan Bitcoin, çok beklenen 28 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, BTC‘nin şimdi 30 bin dolar seviyesini geçmek için hazırlandığı öngörüsünde bulunarak yükselişin devam edeceğinin sinyalini verdi. En büyük kripto para yılın başından bu yana geçen 90 günlük zaman diliminde değerini yaklaşık yüzde 70 artırdı.

Van de Poppe’ye göre Bitcoin, 30 bin dolar seviyesinde bulunan önemli engeli aşmaya istekli görünüyor. Ağırlıklı olarak hareketsiz duran altcoin’lerin de uyanmaya başladığını belirten analist, en büyük kripto paranın 30 bin dolar seviyesini geçmesi durumunda piyasaya güven geleceği ve bunun bir altcoin rallisini başlatabileceğini söyledi.

Öte yandan Van de Poppe, olası bir düşüşte takip edilmesi gereken ilk önemli destek seviyesinin 27 bin 900 dolar seviyesi olduğunu, bu seviyenin üzerinde akümülasyonun 30 bin doların geçilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,56 düşüşle Van de Poppe’nin işaret ettiği 29 bin 900 dolar seviyesinin hemen üzerinde, 27 bin 949 dolardan işlem görüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı veriler Bitcoin’in son 24 saatteki işlem hacminin yüzde 10,44 oranında düşüşle 16.6 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.

Öte yandan en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1,37 yükselişle bin 900 doların hemen altında, bin 891 dolardan işlem görüyor. ETH, son 90 günde Bitcoin’e kıyasla daha düşük olsa da yüzde 50’nin üzerinde yükseldi.

En büyük köpek temalı kripto para olan Dogecoin (DOGE) ise son 7 günde yüzde 23,59 yükselişle 0,09315 dolardan el değiştiriyor.

CMC’nin sunduğu günün en çok değer kazanan altcoin’ler listesinde ilk sırada yüzde 12,53 yükselişle 0,246 dolardan işlem gören Klaytn (KLAY) yer alırken, günün en çok değer kaybeden altcoin’ler listesinde ise ilk sırada yüzde 7,98 düşüşle0,7496 dolardan işlem gören Solar (SXP) yer alıyor.