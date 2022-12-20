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  •   Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!

Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) ve iki altcoin için yatımcılara seslenerek sert şekilde düşecekleri konusunda uyardı.
10:31
20 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) ve iki altcoin için yatımcılara seslenerek sert şekilde düşecekleri konusunda uyardı.

Dogecoin Büyük Talep Bölgesine Gidiyor

Altcoin Sherpa olarak bilinen anonim kripto para analisti, 185 binden fazla Twitter takipçisine DOGE’nin mevcut fiyatlardan yüzde 25’lik bir düşüşle 0,057 dpşar civarında büyük bir talep bölgesine gerileyeceğini söyledi. Analist DOGE‘a dönük beklentisine ilişkin yaptığı yorumda “Bence yeniden 0,057 bölgesine geri dönecek.” dedi.

Dogecoin geçtiğimiz hafta en çok değer kaybeden kripto para biri oldu. DOGE bu yazının hazırlandığı sırada son yedi günde yüzde 15’in üzerinde değer kaybettiği ve 0,07466 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Analistin Radarındaki Diğer 2 Altcoin

Altcoin Sherpa’nın radarında geçen hafta ters rüzgardan etkilenen başka bir altcoin var. Kripto para analistine göre, dev kripto para borsası Binance‘in hizmet token’ı BNB, piyasa koşullarının kötüleşmesi halinde bulaşma riski altında. Altcoin Sherpa, ayrıca Binance‘in mali durumunu ve rezervlerini çevreleyen son tartışmalar ya da FUD’a (korku, belirsizlik ve şüphe) atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

BNB’ye ilişkin yüksek zaman diliminde, burada gerçekten eyleme geçirilebilir bir ticaret görmüyorum. Fiyat destekte ancak kripto para piyasası şu anda biraz sallantılı görünüyor. Ben hala uzun süredir BNB sahibiyim ve bu şeyi bir süre tutacağım. Bence 220 doların aşağı yönde kırılımı fiyatın 190 doların altına inmesi anlamına geliyor. Bu FUD’un garanti olup olmadığına kendi risk toleransınız açısından karar vermek size kalmış. Ben hala Binance’in iyi olduğunu düşünüyorum ama bu sadece benim fikrim. Şu anda çok fazla alım satım yapmıyorsanız, muhtemelen fonlarınızı kendi kişisel cüzdanınıza taşımalısınız.

Kripto para analisti son olarak en güçlü Ethereum (ETH) rakiplerinden biri olarak gösterilen birlikte çalışabilir Blockchain ağı Polkadot‘a (DOT) dikkat çekti. Analist, DOT‘un mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 12,5 oranında, 4 dolar bölgesinin altındaki bir sonraki destek seviyesine doğru yavaş bir şekilde düşmesini bekliyor:

Bunu unutmuşum… Tahminimce yavaş yavaş 4 doların altına inecek. Bunun çok abartıldığı, yenilikçi bir Blockchain olarak gösterildiği günleri hatırlıyorum.

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