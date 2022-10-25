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Küresel ekonomideki belirsizlik ve ayı piyasası devam ederken, İtalyan’ın önde gelen futbol takımından fan token müjdesi geldi.

Udinese Fan Token (UDI) Taraftarlarla Buluşuyor!

26 Ekim’de Udinese, resmi Fan Token’ı UDI‘yı dünya çapında önde gelen spor kulüpleri tarafından etkileşimde bulunmak ve taraftarlara özel avantajlar ve benzersiz deneyimler sunmak için kullanılan platform olan Socios.com aracılığıyla piyasaya sürecek. UDI, dünya çapındaki Udinese taraftarlarına, ekiple etkileşimden, anketlerde oy vererek önemli kararlara katılmaya, özel içerik ve promosyonlara erişime ve ödüller kazanma hakkına kadar fırsatlarla dolu yeni bir dünyaya erişim sunacak. Yeni fan token ayrıca taraftarlara resmi imzalı ürünler, ücretsiz token’lar kazanma ve daha birçok farklı alanda benzersiz deneyimler yaşama fırsatı sunacak.

25.000 UDI, Socios.com uygulamasında 26 Ekim Çarşamba saat 14:00’ten token başına 2 avrodan satışa sunulacak. Fan Token Offering (FTO), 3 farklı seferde 3 günlük bir süre boyunca gerçekleşecek. İlk iki aşamada, herkesin bu yeni fırsata katılma şansına sahip olduğundan emin olmak için her bir taraftarın alabileceği Taraftar Token’larının sayısı sınırlı olacak. İlk aşama, 26 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’te başlayacak ve 24 saat sürecek. Satın alma limiti, taraftar başına 5 UDI olacak. 2. aşama, 27 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te başlayacak ve 24 saat sürecek. Satın alma limiti, taraftar başına 25 UDI olacak.

Fırsatlar, Çekilişler ve Daha Fazlası!

3. aşama, 28 Ekim Cuma günü saat 14:00’te başlayacak ve 24 saat sürecek. Bu aşamada satın alma sınırı olmayacak. En az 1 UDI alacak olan taraftarlar, takımın anketlerine katılabilecekler. Taraftarlar ayrıca, takım’ın tüm oyuncuları tarafından imzalanmış bir formayı kazanmak için bir çekilişe katılma hakkı kazanacak. Bu ankette ve Udinese tarafından yapılacak gelecekteki anketlerde oy vermek için tek ihtiyacınız olan 1 adet UDI.

Ne kadar çok Fan Token‘a sahip olursanız, oyununuzun ağırlığı ve ödül kazanma şansınız o kadar yüksek olur. Udinese, Fan Token’ını piyasaya sürerek, bu yarışta futbol devleri FC Barcelona, ​​​​Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Juventus, AC Milan, Flamengo ve River Plate gibi dev takımlara katılıyor. 167 ülkeden 1,5 milyon kullanıcıya sahip olan Socios.com, eğlence ve spor endüstrisi için blockchain çözümleri konusunda lider şirket olan Chiliz’in bir ürünü konumunda. Chiliz’in 300’e yakın çalışanı ve Madrid, Londra, São Paulo, İstanbul, Miami, Malta ve Lyon’da ofisleri bulunuyor ve yakında Milano’da yeni bir açılış planlıyor.