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Ethereum (ETH) sürdürülebilir bir ralli gerçekleştiremezken, önde gelen bir analist kritik ortaklık sonrasında yatırımcılara bu altcoin’i takip etmelerini öneriyor.

Meta Ortaklığı: Arweave (AR) İvme Kazandı!

Popüler YouTube kanalı Coin Bureau’nun sunucusu, geçen hafta %50 artış gösteren bir altcoin’in bir sonraki boğa piyasasında yatırımcıların radarında olması gerektiğini söylüyor. Sektörde Guy olarak bilinen analist, yeni bir video güncellemesinde 2.16 milyon YouTube abonesine merkeziyetsiz depolama ağı Arweave‘i (AR) takip ettiğini söylüyor. Guy, teknoloji devi Meta’nın sosyal medya platformunun NFT’ler depolamak için Arweave’i kullanmaya karar vermesinden etkilendiğini vurguladı. Arweave, NFT’lerini depolamak için Meta ile ortaklık kurdu. Analiste göre, bu önemli bir gelişme. Sadece Arweave için değil, aynı zamanda Meta’nın merkeziyetiz depolama konusunda ilerlemesini görmek de harika. Meta ile işbirliği duyurusu, AR’iı yedi günün en düşük seviyesi olan 9,99 dolardan yüzde 75’lik bir artışla 17,47 dolara kadar çıkardı. AR daha sonra ivme kaybetti ve an itibariyle 13.83 dolardan işlem görüyor.

Guy, daha önce rallinin kısa süreceğine inandığını ve Arweave’deki pozisyonlarını Meta ile ortaklığından önce sattığını belirtiyor. Ancak analist, şimdi AR‘da yeni girişler arayışında olduğunu söylüyor. Analist yaptığı açıklamada, “Size karşı dürüst olmalıyım millet, bir süre önce Arweave’i sattım. Solana’nın blok zinciri verilerini artık saklamadığını, Solana’nın Google Bigtable’a geçtiğini görünce çok moralim bozuldu… O noktada Arweave’i sattım, ancak projeyi hala sevdiğim ve bir sonraki boğa piyasası öncesinde kesinlikle geri almayı düşündüğümü söylemeliyim… Harika bir kullanım durumu var. Harika bir ekibi var. Harika temelleri var, bu yüzden Arweave hayranıyım, bu yüzden bir sonraki boğa piyasası öncesinde bu token’ı radarınıza alın. Kesinlikle izlenmesi gereken bir altcoin.” ifadeelrini kullandı.

Altcoin Sezonu mu Geliyor?

Genel olarak, birçok altcoin, Bitcoin hakimiyeti %40’ın altında kaldığı için son zamanlarda değer kaydetti. Uzmanlar önümüzde altcoin sezonunun olabileceğini iddia ediyor. Örneğin, Blockchaincenter tarafından elde edilen veriler, altcoinler’in in en iyi performans gösteren ilk 50 varlığa hakim olduğunu gösteriyor. Bitcoin son 90 gün içinde %8.5 getiri ile 20. sırada yer alıyor. Genel olarak, altcoin’ler, yakımlar, duyurular ve ortaklıklar ile büyük ilgi gördü. Özellikle, son 90 gün içinde Dogecoin (DOGE), Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra %81.7 getiri kaydetti.

30 Ekim’de DOGE, bir hafta içinde %115’in üzerinde değer kazandı. Shiba Inu’da (SHIB) da ivme kazandı. Benzer şekilde, Ripple (XRP) da Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden davaki olumlu gelişmeler sayesinde değer kaydetti. Ekonomi olası bir durgunluk tehdidi altındayken, Federal Rezerv’in sıkılaştırma politikasına son vermei durumunda kripto paralar yeninden ivme kazanabilir.