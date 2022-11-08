Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Muhteşem Ortaklık! Analist Zulalıyor! Bu Altcoin Piyasaya Damgasını Vuracak!

Muhteşem Ortaklık! Analist Zulalıyor! Bu Altcoin Piyasaya Damgasını Vuracak!

Ethereum (ETH) sürdürülebilir bir ralli gerçekleştiremezken, önde gelen bir analist kritik ortaklık sonrasında yatırımcılara bu altcoin'i takip etmelerini öneriyor. 
12:00
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) sürdürülebilir bir ralli gerçekleştiremezken, önde gelen bir analist kritik ortaklık sonrasında yatırımcılara bu altcoin’i takip etmelerini öneriyor.

Meta Ortaklığı: Arweave (AR) İvme Kazandı!

Popüler YouTube kanalı Coin Bureau’nun sunucusu, geçen hafta %50 artış gösteren bir altcoin’in bir sonraki boğa piyasasında yatırımcıların radarında olması gerektiğini söylüyor. Sektörde Guy olarak bilinen analist, yeni bir video güncellemesinde 2.16 milyon YouTube abonesine merkeziyetsiz depolama ağı Arweave‘i (AR) takip ettiğini söylüyor. Guy, teknoloji devi Meta’nın sosyal medya platformunun NFT’ler depolamak için Arweave’i kullanmaya karar vermesinden etkilendiğini vurguladı. Arweave, NFT’lerini depolamak için Meta ile ortaklık kurdu. Analiste göre, bu önemli bir gelişme. Sadece Arweave için değil, aynı zamanda Meta’nın merkeziyetiz depolama konusunda ilerlemesini görmek de harika. Meta ile işbirliği duyurusu, AR’iı yedi günün en düşük seviyesi olan 9,99 dolardan  yüzde 75’lik bir artışla 17,47 dolara kadar çıkardı. AR daha sonra ivme kaybetti ve an itibariyle 13.83 dolardan işlem görüyor.

Guy, daha önce rallinin kısa süreceğine inandığını ve Arweave’deki pozisyonlarını Meta ile ortaklığından önce sattığını belirtiyor. Ancak analist, şimdi AR‘da yeni girişler arayışında olduğunu söylüyor. Analist yaptığı açıklamada, “Size karşı dürüst olmalıyım millet, bir süre önce Arweave’i sattım. Solana’nın blok zinciri verilerini artık saklamadığını, Solana’nın Google Bigtable’a geçtiğini görünce çok moralim bozuldu… O noktada Arweave’i sattım, ancak projeyi hala sevdiğim  ve bir sonraki boğa piyasası öncesinde kesinlikle geri almayı düşündüğümü söylemeliyim… Harika bir kullanım durumu var. Harika bir ekibi var. Harika temelleri var, bu yüzden Arweave hayranıyım, bu yüzden bir sonraki boğa piyasası öncesinde bu token’ı radarınıza alın. Kesinlikle izlenmesi gereken bir altcoin.” ifadeelrini kullandı.

Altcoin Sezonu mu Geliyor?

Genel olarak, birçok altcoin, Bitcoin hakimiyeti %40’ın altında kaldığı için son zamanlarda değer kaydetti. Uzmanlar önümüzde altcoin sezonunun olabileceğini iddia ediyor. Örneğin, Blockchaincenter tarafından elde edilen veriler, altcoinler’in in en iyi performans gösteren ilk 50 varlığa hakim olduğunu gösteriyor. Bitcoin son 90 gün içinde %8.5 getiri ile 20. sırada yer alıyor. Genel olarak, altcoin’ler, yakımlar, duyurular ve ortaklıklar ile büyük ilgi gördü.  Özellikle, son 90 gün içinde Dogecoin (DOGE), Twitter’ın  Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra %81.7 getiri kaydetti.

30 Ekim’de DOGE, bir hafta içinde %115’in üzerinde değer kazandı. Shiba Inu’da (SHIB) da ivme kazandı. Benzer şekilde, Ripple (XRP) da Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden davaki olumlu gelişmeler sayesinde değer kaydetti. Ekonomi olası bir durgunluk tehdidi altındayken, Federal Rezerv’in sıkılaştırma politikasına son vermei durumunda kripto paralar yeninden ivme kazanabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Binance Duyurdu! Bu Altcoin için AirDrop Yapılacak!
Binance Duyurdu! Bu Altcoin için AirDrop Yapılacak!
Bu Altcoin’in Yüzde 20 Düşmesi Deprem Etkisi Yarattı! Yeni Bir Borsa Savaşı Çıkabilir!
Bu Altcoin’in Yüzde 20 Düşmesi Deprem Etkisi Yarattı! Yeni Bir Borsa Savaşı Çıkabilir!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Sert Düştü! Düşüşün Arkasında Binance mı Var?
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Sert Düştü! Düşüşün Arkasında Binance mı Var?
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bu Coinlere Dikkat! İşte Bitcoin ve Haftanın Dikkat Edilmesi Gereken 4 Altcoin’i!
Bu Coinlere Dikkat! İşte Bitcoin ve Haftanın Dikkat Edilmesi Gereken 4 Altcoin’i!
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022