Guy olarak bilinen Coin Bureau'nun sunucusu, Blockchain ekosistemi hakkında endişeleniyor olmasına rağmen o altcoin'e olan ilgisinin geri döndüğünü söyledi.

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Guy olarak bilinen Coin Bureau’nun sunucusu ve kripto para analisti Blockchain ekosistemi hakkında endişeleniyor olmasına rağmen Cardano‘ya (ADA) olan ilgisinin geri döndüğünü söyledi. Guy’ın ADA’yla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

“Cardano’da İlginç Şeyler Oluyor”

YouTube’da milyonlara ulaşan Coin Bureau’nun anonim sunucusu Guy, Altcoin Daily’e verdiği yeni bir röportajda, kısa süre önce tüm ADA‘larını satmasına rağmen, bunun piyasadaki çalkantıdan kurtulması muhtemel umut verici projelerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

Cardano’yu seviyorum. Cardano ile aramda garip bir şey var. Bir gün gerçekten yükseliş bekliyorum. Ertesi gün ise sorgulamaya başlıyorum. … Cardano topluluğu en büyük, en aktif, en destekleyici topluluklardan biri ve ADA’nın kurucusu Charles Hoskinson gerçekten ilham verici bir figür. Yakın zamanda stablecoin tutmak için ADA’yı sattım, ancak kesinlikle geri dönmeyi de düşünüyorum. İlginç şeyler oluyor.

Guy, ADA ile ilgili endişesinin Blockchain geliştiricilerin üzerine bir şeyler inşa etmesi için uygun olup olmadığı olduğunu ifade etti:

Cardano‘da üzerine inşa edilen projeler arasında çok büyük bir işbirliği olduğunu düşünmüyorum. Ve hala inşa edilmesi oldukça zor bir ekosistem olduğuna dair şeyler duymaya devam ediyorum.

Guy, ADA’nın piyasadaki çalkantıların ortasında sürdürülebilir Blockchain projelerinden biri olmaya devam edeceğini öngörerek “Bence orada gerçekten harika projeler inşa ediliyor ve bu topluluk onu en azından zor zamanlarda ayakta tutmaya yetecek gibi görünüyor.” dedi.

Bir Resesyon Döneminde Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Altcoin

Guy, bir resesyon döneminde yatırım yapılabilecek en iyi beş altcoin listesini paylaştı. Ünlü analistin paylaştığı listeye ADA’nın girmediği görülürken listenin en üst sıralarında merkeziyetsiz Blockchain ağı ağı Cosmos (ATOM) ve Proof of Stake (PoS) protokolü Algorand‘ın (ALGO) yer aldığı görüldü.