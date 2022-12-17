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ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı duyuruda, “Cryptoqueen” Ruja Ignatova’nın ortağı ve OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood’un OneCoin dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak federal banka havalesi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.

“Bitcoin Katili” Yalanı

ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “OneCoin’in kurucusu ve CEO’su olan Karl Sebastian Greenwood, şimdiye kadar işlenmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birini yürüttü” dedi. “Greenwood ve aralarında kaçak Ruja Ignatova’nın da bulunduğu işbirlikçileri, OneCoin’in ‘Bitcoin katili’ olacağını iddia ederek masum kurbanları milyarlarca doları dolandırdı. Aslında, OneCoins tamamen değersizdi.” İfadelerini kullandı.

2014 yılında Ruja Ignatova ve Greenwood tarafından piyasaya sürülen OneCoin, küresel çapta çok seviyeli bir pazarlama ağı aracılığıyla madencilik yapılabilir bir kripto para birimi olarak pazarlandı ve satıldı. Üyeler, “kripto para birimi” paketleri satın almak ve başkalarını işe almak için komisyon aldı. Kripto para devleri olan Bitcoin, Ethereum veya Dogecoin’den farklı olarak OneCoin, blok zinciri mevcut olmadığı için kazılamazdı.

“Kripto Para Dolandırıcılığına Taviz Yok”

OneCoin’in kurucusu ve CEO’su Karl Sebastian Greenwood, Temmuz 2018’de Tayland’da tutuklandı ve Ekim 2018’de Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Ignatova en son 2017’de Yunanistan’ın Atina kentine giden bir uçağa binerken görüldü. Ekim 2017’den beri görülmeyen Ignatova, Haziran 2022’de tutuklandı. Ayrıca FBI’ın En Çok Aranan On Listesi’ne eklendi. Adalet Bakanlığı’na göre, mağdurlar dolandırıcılığa dünya çapında 4 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Başsavcı Williams ayrıca, Greenwood ve diğer OneCoin operatörleri arasındaki dolandırıcılıktan “çıkış stratejilerini” ayrıntılandıran e-postalara da işaret etti.

7 Aralık 2022’de, Williams’ın talebi üzerine New York’un Güney Bölgesi’nde belgeler açıldı. Belge, 2020’deki büyük jüri duruşmasının ardından OneCoin’in kriz yöneticisi olarak görev yapan eski Lüksemburg istihbarat yetkilisi Frank Schneider’e karşı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamalarını ayrıntılarıyla anlatıyor. Williams, “OneCoin’in kurucu ortağı tarafından yapılan bu suçlama, SDNY’de bir haftayı kapsıyor ve ne kadar büyük veya sofistike olursanız olun, kripto para birimi ekosistemini dolandırıcılık yoluyla sömürmek isteyenlerin peşine düştüğümüze dair açık bir mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı.