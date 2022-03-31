MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bloomberg ile gerçekleştirdiği yakın tarihli röportajında Bitcoin tahvillerine ilişkin açıklamalar yaptı. Sıkı bir Bitcoin savunucusu olarak bilinen Saylor, küresel piyasaların henüz Bitcoin tahvillerine hazır olmadığını dile getirdi. Saylor, mevcut durumda yapılabilecek en iyi hamlenin büyük bir bankadan vadeli kredi almak olduğu yönündeki düşüncelerini aktardı.

Michael Saylor’ın “Bitcoin Tahvilleri” Açıklaması

Global ölçekte portföyünde en yüksek miktarda BTC tutan şirket olan MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bloomberg’e verdiği röportajda Bitcoin tahvillerine ilişkin fikirlerini paylaştı. Saylor, bir gün Bitcoin destekli tahvillerin alınıp satıldığını görmekten mutluluk duyacağını, ancak küresel piyasaların şu anda Bitcoin tahvillerine hazır olmadığını dile getirdi. Ayrıca Saylor, mevcut durumda yapılabilecek en iyi hamlenin de büyük bir bankadan vadeli kredi almak olduğu yönündeki fikirlerini paylaştı.

Saylor, röportajında küresel piyasaların şu anda Bitcoin tahvillerine hazır olmadığını şu sözler ile ifade etti:

“İnsanların sonunda Bitcoin tahvilleri alıp sattığı günü görmeyi çok isterim. Piyasa şu anda buna tam olarak hazır değil. Mevcut durumda en iyi fikir, büyük bir bankadan vadeli kredi almaktır.”

El Salvador, Bitcoin Tahvilleri İhracını Erteledi

El Salvador’un 15-20 Mart tarihleri arasında çıkarması beklenen Bitcoin tahvillerinde önemli bir gecikem yaşandı. El Salvador Maliye Bakanı, söz konusu gecikme adına küresel piyasalardaki belirsizliğe işaret ederken, El Salvador Başkanı Nayib Bukele ise Bitcoin tahvillerindeki gecikmenin emeklilik reformunun kongreye daha önce gelmesi gerektiğinden kaynaklandığını belirtti.