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Metaverse Altcoin İçin 1 İyi, 1 Kötü Haber! İlk 5’te Yer Alıyor!

Metaverse altcoinlere yatırım yapanları ilgilendiriyor. Güncel veriler ve altcoin için beklentileri ele alıyoruz.
11:15
7 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük metaverse altcoinlerden biri uzun süredir kan kaybediyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli detaylar var. Bunlardan ilki platformla ilgili, çok sayıda kullanıcı P2E ve metaverse platformunu terk ediyor. Peki iyi haber ne? Yatırımcıları ilgilendiren 2 önemli verinin detayları ve daha fazlası haberimizde.

Axie Infinity (AXS)

Ronin köprüsünün hacklenmesiyle ciddi kan kaybeden AXS yılın başından bu yana kullanıcı sayısında azalma görüyor. Birçok kişi artık bu tarz platformların başarısız olmaya mahkum olduğunu düşünmeye başladı. Oyuncuların ilgisizliğine maruz kalan play to earn platformu diğerlerinden farklı değil. Projenin rekor seviyelere ulaştığı 2021 patlamasının ardından, şimdiye kadar Axie Infinity dünyası ciddi ivme kaybetti. Axie Growth Data’ya göre, oyun projesi bu yıl birçok büyüme metriğinde önemli düşüş kaydetti. Bu öncelikle, genel piyasayı rahatsız eden kripto para kışına ve projenin oyuncuların ilgisini sürdürmedeki başarısızlığına bağlanabilir.

Ağustos başı itibariyle platformdaki günlük aktif kullanıcı sayısı 260.246 seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz yılın 15 Kasım’ında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.718.810 kullanıcı düşünüldüğüne %90’ın üzerinde bir erimeden bahsedebiliriz.

Axie Infinity (AXS) İyi Haber

Kullanıcı sayısındaki azalmayla ilgili Axie Infinity Kurucu Ortağı Jeffrey Zirlin “daha önce de benzer süreçler yaşadık, ne yapacağımızı biliyoruz” açıklamasında bulundu. 10 tarihinde yapılan bu açıklamanın ardından platformdaki kullanıcı kaçışı devam etti. Oyuncuların platformda kalmasını sağlamak için birçok adım atıldı ancak Axie Infinity ekibi başarılı olamadı. Örneğin, 23 Mayıs’ta Axie Infinity V2’nin piyasaya sürülmesinden sonra, ağdaki aktif oyuncular, takip eden 14 gün içinde hızla %21 düştü. Platformdaki aktif oyunculardaki kademeli düşüşün yanı sıra ağdaki satış hacminde gerçekleşen miktar da önemli ölçüde düştü. 1 Ağustos itibariyle, bu 7,438,174 dolardı. Tüm zamanların en yüksek rakamının 1.030.753.400 dolar olduğunu düşünürsek kaybın boyutu daha da netleşiyor. Ayrıca, Axie Infinity’deki arazi sahipleri, yılın başından beri kademeli olarak düştü. 1 Ağustos itibariyle sadece 623 arazi sahibi ile Ocak ayından bu yana %77’lik bir düşüş kaydedildi.

Token transferlerindeki benzersiz adresler azaldı. AXS değeri geçtiğimiz yıl 42,66 dolardı ve bugün 18 dolara kadar düştü. Piyasa değeri ise 2,59 milyar dolardan bugünkü 1,51 milyar dolara geriledi.

Peki hiç mi iyi haber yok? Elbette var. İlginç bir şekilde, yukarıda bahsedilen kayıplara rağmen 10.000 AXS ile 10.000.000 AXS tokeni arasında tutan adreslerin sayısı kademeli olarak artıyor. Geçtiğimiz yıla göre bu artış %10’u buldu.

Ayrıca, AXS’nin 365 günlük MVRV’si önemli ölçüde düştü. Bu, birçok yatırımcının geçtiğimiz yıl boyunca herhangi bir kar göremediğine işaret ediyor.

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