X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • NFT
  •   Meta CEO’su Zuckerberg Duyurdu: Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor!

Meta CEO’su Zuckerberg Duyurdu: Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın popüler özelliklerinden hikayeler kısmında NFT'lerin sergilenmesi için testlere başlandığını duyurdu.
19:52
21 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bugün, kişisel Facebook hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, içerik oluşturucuların Facebook ve Instagram’da para kazanmaları için daha fazla imkan sağlanmasının yanı sıra, mevcut para kazanma araçlarından bazılarının daha fazla içerik oluşturucu için kullanıma sunulduğunu ve şirketin bünyesinde sosyal medya platformlarındaki (Instagram ve Facebook) NFT testlerinin kapsamında genişletilmeye gidildiğini duyurdu.

NFT Testlerinin Kapsamı Genişletildi

Zuckerberg, Instagram’daki NFT testlerinin kapsamının genişletildiğini ve böylece dünyanın her yerinden daha fazla içerik oluşturucusunun NFT’lerini Instagram üzerinde sergileyebileceğini açıkladı.

Instagram üzerinde NFT’leri sergilemek için desteklenen Blockchain’ler başlangıçta Flow ve Solana ile birlikte Ethereum ve Polygon Blockchain’leri ile sınırlı olacak. Zamanla desteklenen Blockchain’lerin sayısının artırılması bekleniyor.

Şirketin Instagram üzerindeki NFT testlerini ABD merkezli küçük bir içerik oluşturucu grubuyla birlikte yapacağı ve yakında dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’da da NFT testlerinin başlayacağını belirtti. Facebook’daki testlerde içerik oluşturucularının Instagram ve Facebook’ta çapraz paylaşım yapmasına izin verilecek.

Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor

Öte yandan Meta CEO’su, Instagram’ın popüler özelliklerinden olan hikayelerde de NFT’lerin sergilenebileceğini duyurdu. Meta, yakında SparkAR ile birlikte Instagram hikayelerinde NFT’lerin sergilenmesini test edecek.

Zuckerberg, açıklamasında “Daha fazla insanın keyif aldıkları yaratıcı işler yapabileceği bir geleceğe gidiyoruz ve bizim gibi platformların bunun gerçekleşmesinde rol almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Dünyaca Ünlü Şirketten Kripto Alanında Büyük Yatırım!
Dünyaca Ünlü Şirketten Kripto Alanında Büyük Yatırım!
3 Ayda 9 Kat Arttı! Solana Merkezli NFT Pazar Yeri 130 Milyon Dolar Yatırım Aldı!
3 Ayda 9 Kat Arttı! Solana Merkezli NFT Pazar Yeri 130 Milyon Dolar Yatırım Aldı!
İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!
İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!
Chevrolet NFT’i Alana Arabayı Veriyor
Chevrolet NFT’i Alana Arabayı Veriyor
NFT’ler Emlak Sektörüne Giriş Yaptı
NFT’ler Emlak Sektörüne Giriş Yaptı
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Meta CEO’su Zuckerberg Duyurdu: Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor!
Dünyaca Ünlü Şirketten Kripto Alanında Büyük Yatırım!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022