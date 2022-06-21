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Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bugün, kişisel Facebook hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, içerik oluşturucuların Facebook ve Instagram’da para kazanmaları için daha fazla imkan sağlanmasının yanı sıra, mevcut para kazanma araçlarından bazılarının daha fazla içerik oluşturucu için kullanıma sunulduğunu ve şirketin bünyesinde sosyal medya platformlarındaki (Instagram ve Facebook) NFT testlerinin kapsamında genişletilmeye gidildiğini duyurdu.

NFT Testlerinin Kapsamı Genişletildi

Zuckerberg, Instagram’daki NFT testlerinin kapsamının genişletildiğini ve böylece dünyanın her yerinden daha fazla içerik oluşturucusunun NFT’lerini Instagram üzerinde sergileyebileceğini açıkladı.

Instagram üzerinde NFT’leri sergilemek için desteklenen Blockchain’ler başlangıçta Flow ve Solana ile birlikte Ethereum ve Polygon Blockchain’leri ile sınırlı olacak. Zamanla desteklenen Blockchain’lerin sayısının artırılması bekleniyor.

Şirketin Instagram üzerindeki NFT testlerini ABD merkezli küçük bir içerik oluşturucu grubuyla birlikte yapacağı ve yakında dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’da da NFT testlerinin başlayacağını belirtti. Facebook’daki testlerde içerik oluşturucularının Instagram ve Facebook’ta çapraz paylaşım yapmasına izin verilecek.

Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor

Öte yandan Meta CEO’su, Instagram’ın popüler özelliklerinden olan hikayelerde de NFT’lerin sergilenebileceğini duyurdu. Meta, yakında SparkAR ile birlikte Instagram hikayelerinde NFT’lerin sergilenmesini test edecek.

Zuckerberg, açıklamasında “Daha fazla insanın keyif aldıkları yaratıcı işler yapabileceği bir geleceğe gidiyoruz ve bizim gibi platformların bunun gerçekleşmesinde rol almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.