Kripto para araştırma şirketi Messari, önde gelen altcoin projesi Cardano (ADA) için yılın ikinci çeyreğine ilişkin dikkat çeken raporunu yayımladı. Rapor, Cardano ağının performansı hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Rapordan Öne Çıkan Detaylar

Messari’nin raporuna göre çeyrek boyunca Cardano ağındaki ortalama günlük merkeziyetsiz uygulama (dApp) işlemleri arttı ve böylece üst üste üçüncü çeyrekte artış kaydetmiş oldu. dApp etkinliği ikinci çeyrekte yüzde 49 artarak günlük ortalama 57 bin 900 işleme ulaştı. Minswap ve çeşitli yeni dApp’ler genel büyümeye katkıda bulundu.

Cardano tabanlı otomatik piyasa yapıcısı (AMM) olan Minswap, Mayıs ve Haziran aylarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 167,5 artışla aylık 1 milyon işlem gerçekleştirerek ikinci çeyrekte işlem açısından en popüler Cardano dApp’i oldu.

ABD doları cinsinden Cardano’nun TVL’si bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 artarken, yılın ilk gününden bu yana yüzde 198,6 büyüme gösterdi. Cardano, DeFi sıralamasında da yükseldi ve 2023 yılına kadar tüm zincirlerde TVL’de 34’ncü sıradan 21’nci sıraya yükseldi. Dahası Cardano ağındaki işlem aktivitesi ikinci çeyrekte artış gösterdi. Ortalama günlük işlem miktarı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 artarak 67 bin 500’den 68 bin 800’e yükseldi.

Rapora göre Cardano’nun ortalama Blockchain yükü ise ilk çeyrekte yüzde 40’un biraz altındayken ikinci çeyrekte yüzde 50’nin üzerinde çıktı. Mayıs ayında ortalama günlük yük yüzde 81,2 ile 2022’nin başından beri görülmeyen bir seviyeye ulaştı. Yüzde 100’lük yük oranı tüm blokların dolu olduğunu (şu anda blok başına 90 kb) gösterirken, yüzde 0’lık yük oranı tüm blokların boş olduğunu göstermektedir.

ADA’nın Fiyat Performansı ve Cardano’nun Hazine Bakiyesi

Birinci çeyrekte yüzde 53,5 oranında yükselen ADA‘nın fiyatı ve piyasa değeri ikinci çeyrekte düştü. ADA, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26,9’luk düşüşe rağmen yıllık bazda yüzde 12 arttı.

Günlük aktif cüzdan adresi sayısı ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de düşerek 60 bin 200’den 57 bin 800’e geriledi ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 azaldı. Bu, son beş çeyrekteki cüzdan adresi aktivitesindeki dördüncü çeyreklik düşüşe karşılık geliyor. Bununla birlikte, Cardano’nun hazine bakiyesi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 artışla 1.30 milyar ADA’ya yükseldi. Messari, önceki çeyreklerdeki büyümenin 100 milyon ADA’lık artışla genel olarak tutarlı olduğunu belirtti.

Bilindiği gibi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Haziran ayı başında hem Binance’in ABD kolu Binance US’i hem de Coinbase’e ayrı ayrı dava açmış, açılan her iki davada da ADA dahil olmak üzere çeşitli altcoinler’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı. SEC’in bu hamlesi sonrası ağır bir darbe almıştı. Öte yandan Cardano ve ağın yerel varlığı ADA, ABD’li düzenleyicinin Ripple’a açtığı davada mahkemenin 13 Temmuz’da ikincil piyasalardaki satışlardan dolayı XRP‘nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetmesinden destek bularak yeniden toparlanma sürecine girdi.