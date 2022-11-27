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  •   Memecoin’lerin Kralı Dogecoin (DOGE) İçin Gelecek Nasıl Görünüyor?

Memecoin’lerin Kralı Dogecoin (DOGE) İçin Gelecek Nasıl Görünüyor?

Lider memecoin olarak tanımlanan Dogecoin için gelişmeler devam ediyor. Grafikler ve gelişmeler coin için olumlu havanın yaratılmasını sağlayabilir.
01:34
27 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir sosyal analiz firması olan LunarCrush tarafından 26 Kasım’da atılan bir tweet’e göre Dogecoin’in (DOGE) AltRank puanları yükseliş işaretleri gösteriyordu. Sosyal hacim, sosyal puan ve piyasa hacmi gibi faktörlerin bir araya getirilmesine dayanan AltRank seviyesi, DOGE’nin geleceği hakkında fikir vermede rol oynayabilir.

Yazım saatine göre Dogecoin için toplam sosyal bahsetme sayısı 396.000, sosyal etkileşim sayısı ise 746 milyon oldu. Çok sayıda bahsetme ve etkileşime rağmen, DOGE için ağırlıklı duyarlılık düşmeye devam etti.

DOGE Geliştiricileri İşe Koyuldu

Bununla birlikte, Dogecoin’in geliştirme faaliyeti son birkaç gün içinde büyük bir artışa tanık oldu. Bu artış, Dogecoin’deki geliştirme ekibinin GitHub’a çok fazla katkıda bulunduğunu gösteriyor. Yüksek geliştirme faaliyeti, gelecekte Dogecoin’in ekosisteminde yeni yükseltmelerin yapılabileceğini anlamına geliyor olabilir.

Memecoin’in ağı da geçen hafta boyunca faaliyet açısından bir büyümeye tanık oldu. Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, aktif adreslerin sayısı son yedi gün içinde birden fazla kez arttı. Bununla birlikte, aynı dönemde hızı azaldı, bu da DOGE’nin adresler arasında transfer edilme sayısının azaldığını gösteriyor.

Dogecoin’in hem lehine hem de aleyhine olan birden fazla faktörle, yatırımcıların DOGE’nin hangi yöne gideceğini ölçmesi zor olabilir. Akılda tutulması gereken bir şey, DOGE’nin memecoin ile ilgili sosyal medyadaki olaylarla yüksek korelasyonu olabilir.

Olayların Giderek İlginçleşiyor

25 Kasım’da Twitter kullanıcısı David Gokhshtein, Dogecoin ile ilgili spekülatif bir açıklama tweet’ledi. Bu açıklama daha sonra çeşitli haber yayınları tarafından dikkate alındı ve Dogecoin etrafındaki heyecanı artırdı. Bu da DOGE üzerindeki ilgiyi artıran ve fiyatlarını olumlu yönde etkileyen bir kartopu etkisine yol açtı.

Yazının yazıldığı sırada DOGE 0,0916 dolardan işlem görüyordu ve fiyat 0,095 dolarlık direnci test etme yolundaydı. Göreceli güç endeksi (RSI) 74,02 seviyesindeydi ve bu da momentumun yazım zamanında alıcılarla birlikte olduğunu gösteriyordu. Chaikin para akışı (CMF) 0,10 seviyesindeydi ve para akışının da DOGE’nin tarafında olduğunu ima ediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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