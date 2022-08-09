Kripto para piyasası sert düzeltmeler ve krizlerle mücadele ederken, yatırımcı mağduriyeti de her geçen gün artıyor.

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Kripto para piyasası sert düzeltmeler ve krizlerle mücadele ederken, yatırımcı mağduriyeti de her geçen gün artıyor.

SafeMoon Yatırımcıları, Harekete Geçti

Barstool Sports’un kurucusu Dave Portnoy, SafeMoon (SAFEMOON) yatırımcıları tarafından dava edildiğini açıkladı. Ünlü yatırımcı, dün Twitter’da tuhaf bir video paylaştı. Sinirli bir adamın sabah erkenden Portnoy’un kapısını çaldığı ve kendisine toplu bir davanın açıldığını bildirdiği video, internette viral oldu. Adamın 10 dakika boyunca sabah 8’de kapısını çaldığını öyleyen Portnoy, kendisine dava açıldığını gösteren belgenin resmini de yayınladı ve şu açıklamayı yatı:

Safemoon’dan bir kuruş bile almadım. Yatırım yapmadan önce insanlara bunun bir aldatmaca olabileceğini söyledim. Asıl ben tüm paramı kaybettim.

Geçtiğimiz dönemlerdeki yüksek artış rakamları ile birlikte kripto para piyasasında aniden popüler bir hale gelen SafeMoon, bir DeFi platformu şeklinde biliniyor. Meme coin, 8 Mart 2021 yılında piyasaya sürüldü. Proje, dünyanın en büyük kripto borsası Binance tarafından oluşturulan blok zinciri Binance Smart Chain üzerinde çalışır. SafeMoon, geçen yıl popülerdi ve sosyal medyada pump&dump olayları sonrası fiyatı yükseldi. Kendisini “Bitcoin baronu” dolrak tanımlayan Portnoy, geçen yıl Safemoon’a 40.000 dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Yönetici, safemoon’a övgüler yağdırarak, orta vadede büyük kazançlar getireceğini iddia etmişi. Ancak yatırımcılar, sert çöküşler nedeniyle büyük paralar kaybetti. CoinMarketCap’e göre, meme coin şu anda Ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %88,5 düşüşle 0,0003972 dolardan işlem görüyor.

Ünlü İsme, Neden Dava Açıldı?

Portnoy şimdi yatırımcıların memecoin’in reklamını yaptığı ve yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle kendisine dava açtığını söyledi. Yönetici, bu iddiların asılsız olduğunu belirtirken, kendisinin de para kaybettiğini vurguladı. Portnoy ayrıca 2.370 dolar olan SafeMoon bakiyesinin bir resmini de yayınladı ve ”hiç satmadım” dedi.

Kovid-19 salgını sırasında kendisini hisse senedi uzmanı “Davey Day Trader” olarak yeniden markalaştıran Barstool Sports kurucusu ve başkanı Dave Portnoy, geçen Ağustos ayında 1 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Portnoy, daha önce 2020’de BTC fiyatı 11.500 dolar iken 1 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Ancak birkaç hafta sonra fiyatı düştüğünde 25.000 dolar zarara sattı.