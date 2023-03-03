Mart ayının ilk haftasında kaybedenler belli oldu. Peki düşüş daha ne kadar devam edebilir?

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Bugün önceki iki ayı başındakine benzer şekilde Bitcoin düştü. Pek şaşırtıcı olmadı çünkü düşüş için birçok neden vardı. Tarihsel veriler de Mart ayında düşüş ve Nisan ayında çift haneli kazanç görülebileceğini söylüyordu. Özellikle Kasım ve Nisan ayları Bitcoin fiyatının yoğunlukla yükseldiği dönemler oluyor. Peki bugünün en fazla kaybedenleri hangileri oldu?

En Çok Düşen Altcoinler

Bugün kripto para piyasaları ekstra bir düşüş yaşadı ancak Mart ayının ilk haftasında daha büyük kayıplar yaşayanlar var. Asya piyasalarının açıldığı sırada gelen satışlar Bitcoin fiyatının kısa süreliğine de olsa 22.000 doların altına düşmesine neden oldu. Peki haftanın en fazla kaybedenleri hangileriydi?

Conflux (CFX)

Conflux fiyatı, 15 Şubat’ta kısa vadeli alçalan bir kamadan çıktığından beri arttı. Bu, 21 Şubat’ta 0,367 dolar zirvesinin görülmesini sağladı. Ancak, fiyat o zamandan beri düştü. Düşüşe rağmen, dijital varlık hala 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinde işlem görüyor. CFX fiyatı azalan bir direnç çizgisinden çıkarken, yukarı doğru hareketini sürdüremedi. Eğer 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinin altında kapanırsa, bir sonraki destek seviyesi olan 0,145 dolara düşebilir.

Klaytn (KLAY)

Yakım haberi KLAY için olumlu bir hava estirdi. Mayıs 2022’den bu yana, KLAY fiyatı en son 22 Şubat’ta olmak üzere üç kez 0,34 dolar direnç alanı tarafından reddedildi. Fiyat o zamandan beri düştü. Düşüş devam ederse, KLAY 0,18 dolarlık destek alanına inebilir. Öte yandan, fiyat yeniden ivme kazanırsa 0,34 dolarlık direnç yeniden hedeflenecektir.

Hedera (HBAR)

HBAR fiyatı, 12 Şubat’ta 0,098’a ulaştığından beri düştü. Bu düşüş 2 Mart’ta 0,066 dolara kadar devam etti. Düşüş, HBAR fiyatının beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamlamasının ardından geldi. Sonuç olarak, HBAR fiyatının şu anda düzeltme yapıyor olması muhtemeldir. Fiyat kısa vadede 0,060 dolar desteğine inebilir. Kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden bir kırılma, düzeltmenin tamamlandığını gösterecektir.

Filecoin (FIL)

Filecoin fiyatı 19 Şubat’ta 9,50 dolara ulaştığından bu yana düşüyor. Bu düşüş 3 Mart’ta 5,92 dolara kadar devam etti. Düşüş sırasında fiyat, daha önce çıktığı yükselen paralel kanalın içine geri düştü. Bu nedenle, 5,50 dolardaki destek hattına düşüş en olası senaryodur.

Tezos (XTZ)

Tezos fiyat hareketi HBAR’ınkine çok benziyor. Fiyat beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamlamış ve sonrasında keskin bir düşüş yaşamıştır. En olası fiyat senaryosu, XTZ’nin düzeltici bir yapının ilk bölümünü tamamladığını gösteriyor. Eğer öyleyse, bir kez daha düşmeden önce yakında bir rahatlama rallisine başlayacaktır.

1,50 doların üzerindeki bir artış, düzeltmenin sona erdiğini ve 2 dolara doğru bir artışa yol açabileceğini gösterecektir.