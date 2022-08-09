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Mark Cuban’ın Altcoin Yatırımları: Apecoin ve 5 Altcoin Daha!

Kripto para piyasasının popüler isimlerinden milyarder Mark Cuban, hangi altcoin’lere yatırım yaptığını bir röportaj sırasında açıkladı.
17:03
9 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının popüler isimlerinden milyarder Mark Cuban, hangi altcoin’lere yatırım yaptığını açıkladı. Altcoin Daily ile yaptığı röportaj sırasında Cuban,  ApeCoin (APE) dahil olmak üzere radarında yer alan altcoin’leri dinleyenler ile paylaştı.

Cuban’ın Altcoin Seçimleri

Cuban’ın portföyündeki altcoinlerden biri Klima DAO (KLIMA). Klima DAO, kullanıcıların KLIMA tokenı aracılığıyla karbon piyasasına katılmalarını sağlamak için tasarlanmış bir proje. Projenin web sitesine göre bir KLIMA, protokolün hazinesinde kilitli en az bir ton tokenize edilmiş doğrulanmış karbon ofsetiyle destekleniyor.

KLIMA yazının kaleme alındığı sırada 5 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca yatırımcının listesinde, birincil amacı hem geliştiriciler hem de günlük kullanıcılar için çeşitli blok zincirlerinde uygulamalar ile etkileşimi basitleştirmek olan Blocto (BLT) var. Cuban’ın listesindeki bir diğer altcoin de, geniş bir çapraz zincir platformunda marj işlemleri, türevler ve diğer hizmetler sunan merkezi olmayan bir borsa olan Injective (INJ). Cuban konuyla ilgili olarak, “Hala Injective’ı seviyorum. Ben hala bunun gerçek bir fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu kolay bir iş değil, ama bir şansları var.” sözlerini kullanıyor. INJ yazının kaleme alındığı sırada 1,5 dolardan işlem görüyor.

ALI ve OCEAN

Cuban ayrıca Alethea Artificial Liquid Intelligence Token’ı (ALI) da radarında tutuyor. ALI, zeka seviyesini yükseltmek için eğitilebilen, iNFT olarak adlandırılan akıllı bir NFT’nin benzersiz önerisiyle bilim kurgu görsellerini ve kavramlarını metaverse entegre etmek için tasarlanan bir proje.

Cuban, “Alethea ile yapay zekayı NFT’lere entegre etmeye başlayabilirseniz, farklı özelliklere sahip bazı ‘sanal insanlar’ yaratabilirsiniz. Bu ve benzersiz uygulamalarla biraz eğlenebilirsiniz.” sözlerini kullanıyor.

Son olarak yatırımcı, kullanıcı verilerini toplamayı ve bunlardan para kazanmayı amaçlayan Ocean Protocol’ü (OCEAN) da takip ettiğini söylüyor.

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