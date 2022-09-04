Mayıs ayında başlayan büyük düşüş hareketinin en büyük sebebi olan Terra Luna için atılan yeni adımlar yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

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Terra’nın Luna Classic için, tüm alım-satım işlemlerine %1,2’lik bir yakım uygulaması getirilmesinin ardından değeri önemli bir artış gösterdiği için geçtiğimiz hafta Luna Classic sahiplerinde olumlu bir hava oluştu. Token, kazançlarının bir kısmını kaybetmeden önce hafta boyunca 0,00031131 dolar gibi yüksek bir fiyattan işlem gördü. Yazım zamanı itibariyle 0,0002604 dolardan işlem görüyordu.

LUNC Uçuyor

Tüm bunlar yaşanırken LUNC, mevcut ayı piyasasında en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden birisi oldu. Mayıs ayındaki tarihi çöküşünden bu yana, varlık son dört ayda %25.000’in üzerinde artış gösterdi.

Yalnızca son 30 günde LUNC %160,5 ve son 14 günde neredeyse %200 artış gösterdi. Anlaşılması açısından daha net anlatmak gerekirse, Bitcoin son 30 gün içinde değerinin %13’ünden fazlasını kaybederken, Ethereum yaklaşan Merge coşkusuna rağmen neredeyse %4 değer kaybetti.

Orijinal LUNA Token’inin, Terra ekosisteminin çöküşünden sonra hacminin 7 trilyona ulaştığını gördü. Token enflasyonu sonunda ise değerinin 80 dolardan bir sentin altına düşmesinin de içerisinde bulunduğu olaylar zinciriyle karşılaştı.

Söz Hakkı Toplulukta

O zamandan beri, geliştiriciler blok zinciri yönetimini, kripto para birimini kurtarmak isteyen topluluğa devretti. Yeni uygulamaya geçirilen %1,2’lik yakma mekanizmasından önce, mevcut yakma oranı doğrultusunda hali hazırda 3 milyardan fazla token dolaşımdan kaldırılmıştı.

Buna ek olarak, Terra’daki stake etme mekanizması token için fiyat toparlanmasına yardımcı oldu. Staking oranı 27 Ağustos’ta toplam arzın %2,6’sıydı. Ancak şimdi %7,5’e ulaştı. 37 APY staking ödülleri, daha fazla yatırımcıyı çeken en önemli faktör olarak kabul ediliyor. Ancak bu yüksek getiriler, orijinal ekosistemin çöküşüne neden olan sürdürülemez getirilerle benzerlikler taşıyor.

Bununla birlikte, pek çok kişi 12 Eylül’de hayata geçecek olan yeni yakma mekanizması konusunda hevesli. Bu mekanizma zincir üzerindeki platformlar ile Binance ve KuCoin gibi borsalar için geçerli olacak.

Yakma mekanizması devreye girdiğinde, işlem hacmine bağlı olarak toplam token miktarının birkaç ay içerisinde arzının neredeyse yarısının yakılmasıyla sonuçlanabilir. Ancak, yakma mekanizmasının ne kadar etkili olacağını etkileyecek pek çok değişken bulunmakta.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.