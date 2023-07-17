Yüksek tutarlılıktaki fiyat analizleriyle kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti ve trader’ı Michael van de Poppe, Ripple’ın XRP‘si, Chainlink (LINK) ve Polygon (MATIC) dahil olmak üzere üç altcoin’de yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulundu. İşte analistin listesinde yer alan altcoinler için ortaya koyduğu öngörüler.
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Kripto para analisti Michael van de Poppe, sınır ötesi ödeme çözümü XRP‘nin yükseliş ivmesini yeniden kazanmadan önce muhtemelen 0,65 dolar civarında bir geri çekilme yapmasını ve ardından yükseliş rallisini sürdürmesini bekliyor.
Van de Poppe’ye göre, bu geri çekilmeyi takip edecek rallide Ripple’ın XRP’sinin 0,90 dolara kadar yükseltebileceğini belirterek “Devasa bir fiyat hareketi. Al kaçlık işlem için 0,65-0,69 dolar aralığıyla ilgileniyorum. Eğer fiyat buradan sekerse muhtemelen yeni bir yükseliş göreceğiz.” dedi.
XRP’nin ardından merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in yerel varlığı LINK’e geçen Van de Poppe, önde gelen altcoin’in önemli olduğunu değerlendirdiği destek seviyesinin üzerinden kalmasının onda büyük bir sıçramayı tetiklemesini bekliyor. Analistin öngörüsü LINK’in 16 dolara kadar yükselebileceği yönünde ve bu çıkış için fiyatın 6 dolar desteğini koruması gerekiyor.
Analistin paylaştığı LINK grafiği altcoin’in açık bir şekilde 16 dolara kadar yükselebileceğini ortaya koyuyor.
Analistin listesindeki üçüncü ve sonuncu altcoin ise isminin POL olarak değiştirilmesi için harekete geçilen Polygon ağının yerel varlığı MATIC. Van de Poppe’a göre MATIC, bir sonraki yükselişine başlamadan önce 0,75 dolara kadar düşebilir:
MATIC için iki ilgi bölgesi var. Agresif bir yaklaşımla 0,79-0,80 dolardan alım yapabilirim. Daha korunması bir yaklaşım gösterecek olursam 0,75 dolar iyi bir alım bölgesi olacaktır. Muhtemelen MATIC’teki yükseliş ivmesi tükenmedi ve bu seviyelerden birisinden sıçrayarak yukarı yönde hareket edecek.